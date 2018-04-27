Это было неизбежно: Узбекистан полностью изменит пенсионную систему

Как изменится жизнь пенсионеров, на какие размеры пенсии можно рассчитывать при наличии того или иного стажа, читайте в материале Sputnik Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. В Узбекистане в ближайшее время планируется провести коренную реформу пенсионной системы, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Внебюджетный пенсионный фонд в пятницу представил проект "Концепции реформирования системы государственного пенсионного обеспечения". Корреспондент Sputnik разбирался, что ждет узбекистанцев на пенсии и стоит ли овчинка выделки.

Не то реформировали

На сегодняшний день пенсионная система Узбекистана охватывает более 3,3 миллиона граждан или примерно 10% населения страны. Пенсии по возрасту получают свыше 2,5 миллиона человек, по инвалидности — 360,3 тысячи, по случаю потери кормильца — 168,5 тысячи, социальные пособия — 294,1 тысячи.

За последние десять лет правительство предпринимало несколько попыток модернизировать систему и перейти на общепринятые принципы пенсионного

страхования. Тем не менее проблем в сфере выше крыши, система пенсионного обеспечения за эти годы стала обезличенной и уравнительной.

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Одна из причин — действующий закон "О государственном пенсионном обеспечении граждан" был утвержден в далеком 1993 году, в нем отсутствуют нормы прямого действия, а многие нормы, регулирующие вопросы пенсионного обеспечения и социальной защиты населения, утверждены указами президента, решениями правительства, что приводит к различному их толкованию.

В стране также сложилась широкая практика применения льготного пенсионного обеспечения, необоснованных надбавок и доплат к пенсиям для отдельных категорий лиц, которая на сегодняшний день фактически не применяется в мировой практике.

Кроме того, механизмы стимулирования граждан в длительном и беспрерывном участии в системе социального страхования остаются сложными и непрозрачными, вследствие чего, порядка 60% трудоспособного населения не охвачены государственным социальным страхованием. По прогнозам экспертов, все это в скором будущем приведет к дисбалансу доходов и расходов Пенсионного фонда, что негативно повлияет на финансирование пенсий и

других социальных выплат.

С пенсией придется подождать

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Пожалуй, одна их самых "больных" мер для населения — это поэтапное повышение пенсионного возраста с доведением до среднемирового уровня. Давайте разбираться, что же такое среднемировой уровень. Средний пенсионный возраст в мире для мужчин и женщин достигает 62 года, тогда как вУзбекистане данный показатель составляет 57,5 лет.

В странах Центральной Азии, например, в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане право выхода на пенсию по возрасту для мужчин установлено в 63 года, а для женщин — в 58 лет. В Казахстане пенсионный возраст женщин будет доведен до 63 лет, с поэтапным его увеличением на 6 месяцев каждый год. В Туркменистане пенсионный возраст составляет 62 года для мужчин и 57 лет для женщин.

Узбекистан в этом плане самая ранняя пенсионная страна — женщины уходят на пенсию в 55 лет, а мужчины — в 60 лет. Получается, что в среднем время выхода на пенсию в республике может вырасти от 3 до 5 лет.

Каждому по заслугам

© Sputnik / Саид Царнаев Работающим пенсионерам-медикам будут начислять пенсию в полном размере

Действующая система пенсионного обеспечения предусматривает назначение пенсии лицам, имеющим не менее 7 лет стажа работы. Данная норма дает возможность получать пенсию лицам, проработавшим всего 7 лет и вносившим минимальный вклад в формирование доходов Пенсионного фонда за весь период своей трудоспособности.

К примеру, в настоящее время при среднем уровне заработка разница в размере пенсии мужчины, имеющего 30-летний стаж работы и мужчины, имеющего 10-летний стаж работы составляет всего лишь порядка 200 тысяч сумов. Как говориться, зачем платить государству больше, если итог один.

Поэтому концепция предлагает повысить минимальный требуемый стаж с 7 лет до международных стандартов. Согласно Конвенции Международной организации труда минимальный требуемый стаж для назначения пенсии по возрасту установлен в 15 лет. Во многих странах мира, включая страны СНГ, минимальный требуемый стаж доведен до уровня 10 — 15 лет.

Бюрократию уберут, пенсию прибавят

Разработчики предлагают максимально возможно внедрять информационно-коммуникационные технологии, и, в частности, модернизировать программный комплекс "Пенсия". Это позволит полностью исключить бумажный документооборот, который приводит к образованию очередей и, как следствие, к фактам коррупции и бюрократизма.

При расчете пенсии в базу данных будут приняты сведения персонифицированного учета начисления страховых взносов граждан, формируемых с 2015 года. Кроме того, правительство намерено вернутся к нормам социальной справедливости, которые преспокойно были забыты лет десять назад.

Так, например, всем работающим пенсионерам планируется предоставить право на получение полной пенсии. Сейчас они вправе получать лишь 50% от нее. Также будет увеличен размер выплачиваемой пенсии одиноким пенсионерам, проживающим в интернатах и пансионатах для престарелых и инвалидов, введены пособия в фиксированных размерах лицам с инвалидностью III группы.

Среди других интересных предложений — увеличение размера пенсии за каждый полный год стажа работы сверх 35 лет на 2% от среднемесячного заработка, установление надбавки к пенсиям женщин, имеющих право выхода на пенсию в 54 года, но оформивших пенсию позже общеустановленного возраста.

Правительство также намерено увеличить размер среднемесячного заработка, принимаемого для исчисления пенсии с 8-кратного до 12-кратного минимального размера заработной платы, установленной законодательством на дату, с которой назначается пенсия. При этом гражданам, достигшим пенсионного возраста, но не имеющим необходимого трудового стажа, планируется предоставить право уплаты в разовом порядке суммы страховых взносов в Пенсионный фонд за каждый недостающий месяц стажа при расчете государственных пенсий. Эта мера, отмечают эксперты, будет очень востребована так как на сегодняшний день порядка 55% новых назначений приходится на пенсии с неполным стажем работы.