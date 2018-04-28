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Узбекистан и Казахстан хотят довести товарооборот до 5 миллиардов долларов

© Pixabay
Экономика
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По мнению казахской стороны, для выхода на новый уровень страны должны сообща решать экологическую проблему Арала.

ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Узбекистан и Казахстан намерены довести товарооборот до пяти миллиардов долларов, заявил советник Посольства республики Узбекистан в Казахстане Тимур Рахимов в интервью телеканалу "МИР 24".

По словам советника, государства смогут выйти на новый уровень благодаря проектам по улучшению экологии проблемных территорий, в частности, Аральского моря.

В марте на заседании в Астане страны уже обсуждали пути увеличения взаимной торговли, договорившись довести товарооборот до трех миллиардов долларов в 2018 году в сравнении с двумя миллиардами долларов в 2017 году.

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Теги:
товарооборот, Экономика, Казахстан, Узбекистан



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