Центробанк Узбекистана сохранил ставку рефинансирования на уровне 14%

По данным ЦБУ, несмотря на замедление темпов роста потребительских цен, сохраняется определенная степень риска, связанного с удержанием уровня инфляции в пределах ее прогнозных показателей на 2018 год.

ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik Правление Центрального банка Узбекистана (ЦБУ) приняло решение сохранить ставку рефинансирования на уровне 14%, сообщает пресс-служба регулятора.

"На заседании правления Центрального банка 28 апреля принято решение о сохранении ставки рефинансирования на уровне 14% годовых с учетом сложившихся и ожидаемых тенденций в экономике на текущий период", — говорится в сообщении.

По данным ЦБУ, несмотря на замедление темпов роста потребительских цен, сохраняется определенная степень риска, связанного с удержанием уровня инфляции в пределах ее прогнозных показателей на 2018 год.

"Процентные ставки денежного рынка стабилизировались и колеблются в районе ставки рефинансирования", — отмечает пресс-служба.

В частности, действующий уровень ставки рефинансирования способствует формированию реальных процентных ставок банковских кредитов и депозитов на положительном уровне (близком к нулю). Очередное заседание правления ЦБУ по рассмотрению ставки рефинансирования запланировано на вторую половину июля.

Ставка рефинансирования на уровне 14% была установлена с 28 июня 2017 года против прежней ставки 9%, которая удерживалась с января 2015 года. ЦБ объяснил тогда такое решение необходимостью ограничить возросшие инфляционные риски.

По данным официальной статистики, инфляция в Узбекистане по итогам 2017 года составила 14,4%, ее рост в 2,5 раза связан с девальвацией национальной валюты — сума — и либерализацией валютного рынка страны. ЦБ Узбекистана в 2018 году прогнозирует уровень инфляции в пределах 11,5-13,5%.