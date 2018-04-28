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В Узбекистане на Beeline наложили многомиллиардные санкции

© Sputnik / Максим Богодвид
Экономика
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Экономический суд Ташкента отклонил апелляционную жалобу компании Unitel на штраф за качество оказания услуг радиосвязи, компания заплатит около 27 миллиардов сумов штрафа в бюджет государства.

ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Крупнейший сотовый оператор Узбекистана Beeline будет вынужден заплатить штраф в размере 26,9 миллиарда сумов (3,3 миллиона долларов) по иску Государственной инспекции по надзору в сфере связи, информационных технологий и телекоммуникаций (ГИНССИТТ), сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Вышки сотовой связи
© Sputnik / Юрий Лашов
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Коллегия Экономического суда Ташкента отклонила апелляционную жалобу компании Unitel ("дочка" холдинга VEON Ltd, работает под брендом Beeline Uzbekistan) на решение Ташкентского межрайонного экономического суда от 9 февраля. Таким образом было оставлено в силе решение суда первой инстанции о взыскании с ООО Unitel штрафа в размере 26,9 миллиарда сумов.

Отметим, что это второй в истории Узбекистана пример применения многомиллиардных экономических санкций на основании постановления правительства "О финансовых санкциях (штрафах) за нарушения требований нормативных актов, государственных и отраслевых стандартов, качества предоставляемых услуг в сфере связи", которое было принято в августе 2000 года и теряет силу уже с 1 июня 2018 года.

Первый случай имел место в конце 2017 года, когда штрафу в размере около 17 миллиардов сумов подверглось ИП Coscom ("дочка" шведско-финской Telia Company, работает под брендом Ucell). Примечательно то, что к обоим иностранным инвесторам были применены штрафы за несоблюдение нормативов радиосвязи, услуги которой ни Beeline, ни Ucell не оказывают, являясь операторами сотовой связи.

Мужчина с телефоном
© Sputnik / Алексей Филиппов
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Тем не менее, ГИНССИТТ сочла возможным наказать операторов за простои радиопередатчиков — норматив, всегда применявшийся к провайдерам принципиально иного вида связи.

"Вызывает сожаление то, что представители инспекции не смогли или не захотели понять то, что вопиющий факт выборочного применения к крупнейшим частным компаниям несправедливых санкций ставит под угрозу прорывное развитие отрасли ИКТ. Инспекция признает, что все показатели качества, принятые в Узбекистане, соблюдены, но при этом штрафует инвесторов на миллионы долларов, отвлекая ресурсы операторов от расширения сетей, повсеместного охвата услугами связи отдаленных районов и внедрения технологии LTE", — прокомментировал Sputnik решение суда представитель Unitel.

Ответ Генпрокуратуры Узбекистана компании Unitel
Sputnik / Стрингер
Ответ Генпрокуратуры Узбекистана компании Unitel
Ответ Генпрокуратуры Узбекистана компании Unitel
Sputnik / Стрингер
Ответ Генпрокуратуры Узбекистана компании Unitel
По его словам, президент Узбекистана поставил перед телеком-индустрией, которая в современном мире является базисом развития экономики, задачу кратного ускорения интернета. Однако, заметил собеседник, по всей видимости, у госинспекции в Год поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий несколько иные приоритеты.

В поддержку позиции Unitel выступил и Международный союз электросвязи (МСЭ) при ООН, направивший Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций официальное письмо.

"Что касается вопроса о применимости простоя базовой станции для определения качества оказания услуг, я хотел бы сообщить, что этот критерий не содержится в основных Рекомендациях МСЭ по качеству оказания услуг подвижной сотовой связи. Вместо этого критерия для определения качества оказания услуг подвижной связи используются такие показатели, как покрытие и доступность сотовой сети, качество голосовой связи, потеря интерактивности", — отмечается в письме директора Бюро радиокоммуникаций МСЭ Франсуа Ранси.

Тем не менее, экспертное мнение Ранси было проигнорировано как истцом, так и судом, постановившим признать вину Unitel в простое радиопередатчиков общей продолжительностью 455 867 минут за первый квартал 2017 года при общей продолжительности работы передатчиков около 8 миллиардов минут за тот же период.

Сим-карта с логотипом Билайн
© Sputnik / Илья Питалев
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По словам собеседника Sputnik в Unitel, компания не исключает для себя, как обжалование данного решения в Верховном суде, так и обращение в международные инстанции.

"В 2016 году наша компания продлила до 2031 года лицензию на оказание услуг подвижной сотовой связи. Но сейчас нас принуждают отвечать по критериям радиосвязи, услуги которой мы не оказываем. Более того: приказ регулятора, которым введена данная форма отчетности, даже не был зарегистрирован Министерством юстиции, что само по себе не допускает применения на основании данного документа финансовых санкций. Мы
считаем это беспрецедентным актом вольного трактования законодательства и грубого нарушения собственных регламентов со стороны инспекции", — заявил представитель сотового оператора.

Компания Unitel была основана в 1996 году. С 12 сентября 2006 года Unitel предоставляет услуги под торговой маркой Beeline. В настоящее время Beeline является крупнейшим оператором связи в Узбекистане. По итогам 2017 года абонентская база компании приблизилась к отметке в 10 миллионов.

Теги:
сотовая связь, суд, Ташкентский экономический суд, Beeline, Узбекистан



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