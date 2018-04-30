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Салон Boeing 787 Dreamliner

"Узбекские авиалинии" в мае получат третий Boeing-787-8 Dreamliner

© Узбекистон хаво йуллари
Экономика
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В третьем Dreamliner предусмотрен специальный отсек для отдыха экипажа. По расчетам авиакомпании, новые лайнеры смогут выполнять рейсы из городов Узбекистана в аэропорты США, Дальнего Востока, Азии.

ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Американская компания Boeing в середине мая поставит национальной авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари" ("Узбекские авиалинии") третий лайнер Boeing 787-8 Dreamliner. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Самолет авиакомпании Узбекистон хаво йуллари в аэропорту
© Flickr / t_y_l
"Узбекистон хаво йуллари" получит новые Dreamliner в 2019-2020 годах
Напомним, "Узбекские авиалинии" в 2008 году подписали контракт с Boeing Co. на поставку двух Boeing 787 Dreamliner стоимостью около 250 миллионов долларов. Самолеты были поставлены во второй половине 2016 года. В январе этого года авиакомпания подписала контракт на приобретение еще четырех самолетов Dreamliner. Срок поставок — до конца 2020 года. Стоимость контракта не раскрывается.

"Узбекистон хаво йуллари" и корпорация Boeing подписали договор о поставке еще одного пассажирского лайнера Boeing 787-8 Dreamliner", — говорится в сообщении авиаперевозчика.

По данным пресс-службы, поставка третьего лайнера ожидается в середине мая.

Третий Dreamliner, как и два предыдущих, оснащен двигателями GEnx-1В компании General Electric Aviation, из новшеств в нем предусмотрен специальный отсек для отдыха экипажа, уточняют "Узбекские авиалинии".

По расчетам авиакомпании, новые лайнеры смогут выполнять рейсы из городов Узбекистана в аэропорты США, Дальнего Востока, Азии. Авиаперевозчик планирует к 2021 году увеличить перевозку пассажиров в 1,3 раза — до 3,3 миллиона человек за счет организации новых экономически рентабельных направлений, увеличения чартерных рейсов в СНГ, в частности, в Россию, а также страны Юго-Восточной Азии и Европы.

НАК "Узбекские авиалинии" — монопольный авиаперевозчик в Узбекистане, полностью принадлежит государству, в настоящий момент эксплуатирует 30 самолетов западного производства. Узбекская авиакомпания выполняет авиарейсы в 20 городов стран Европы, Америки, Ближнего Востока, Азии, в 20 городов стран СНГ и по десяти направлениям на местных авиалиниях.

Теги:
Узбекские авиалинии, Узбекистан, Экономика, бизнес и финансы



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