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Beeline против: почему инспекция связи решила, что ей должны миллиарды

© Sputnik / Илья Питалев
Экономика
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Beeline оштрафован на 27 миллиардов сумов за неудовлетворительное оказание услуг радиосвязи, хотя по нормативным документам оператор не отвечает за этот вид предоставления услуг, а по другим параметрам к компании претензий нет.

ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Два крупнейших сотовых оператора Узбекистана Beeline ("дочка" голландского холдинга VEON Ltd) и Ucell ("дочка" шведско-финской Telia Company) подверглись многомиллиардным штрафным санкциям за ненадлежащее оказание услуг связи, сообщает корреспондент Sputnik.

Иск был инициирован Государственной инспекцией по надзору в сфере связи, информационных технологий и телекоммуникаций, входящей в структуру Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций.

На простом языке сотовых операторов наказали за некачественную связь. Здесь вроде все очевидно — провинился, заплати. Однако не все так очевидно и просто. Операторов наказали по нормативам, де юре и де факто к ним не применимым. Фактически Узбекистан, после решения суда, стал первой страной мира, которая стала штрафовать сотовых операторов по нормативам, применимым только к услугам радиосвязи.

Корреспондент Sputnik разбирался, кто прав и виноват в этой истории, а также к чему может привести сложившаяся ситуация.

Бессвязная связь

На сегодняшний день во всем мире существуют единые регламенты, которые устанавливают нормативы качества для разных видов связи — для сотовых операторов одни, для телевидения и радиостанций — другие. Все они были прописаны Международным союзом электросвязи (МСЭ) при ООН для того, чтобы создать во всем мире единообразие применения всех этих видов связи. Причем, Узбекистан ратифицировал эти регламенты.

Для чего это нужно? Все просто — если каждый сотовый оператор или телеканал будет использовать свои нормативы, человек никогда не сможет позвонить в другие страны или посмотреть передачи иностранного телеканала. Это также облегчает работу и производителям оборудования — то есть технически, например, базовые станции сотовых операторов в Китае, Узбекистане, России и США практически ничем не отличаются, так как везде одни нормативы.

Теперь вернемся к нашей ситуации. Вполне очевидно, что радиосвязь и сотовая связь — это разные вещи с точки зрения используемых технологий. В обоих случаях задействованы передатчики, но вот применяются они по-разному.

Например, специфика теле- или радиоканала заключается в ограниченном количестве передатчиков — один передает сигнал, другой принимает. Их может быть два или больше для запаса. Главное, что они поддерживают непрерывный сигнал.

Молоток судьи
© Sputnik / Максим Богодвид
В Узбекистане на Beeline наложили многомиллиардные санкции
То есть, если один из передатчиков перестает работать, сигнал пропадает, а трансляция теле- и радиопередач — прекращается. Это прямой ущерб потребителю, который не смог посмотреть или прослушать любимую программу. В этом случае за нас с вами вступается государство, которое штрафует виновных, чтобы больше такого не было. В целом это несущественный вопрос для ТВ и радиостанций, учитывая небольшие штрафы и считанное количество передатчиков.

У сотовых операторов ситуация абсолютно другая. На каждой базовой станции может располагаться от 6 до 128 передатчиков. Всего же в сети, например Beelin, работает свыше 50 тысяч таких передатчиков. И функционируют они абсолютно по-другому.

Все передатчики на базовой станции априори находятся в спящем режиме (stand by). Когда человек набирает номер, сигнал идет на базовую станцию, там "пробуждается" один передатчик, обслуживает звонок и опять "засыпает". Днем, как правило, работают все передатчики из-за большой нагрузки, ночью — только небольшая часть.

Кроме того, есть такое понятие, как взаимозаменяемость — если проводится профилактика одного из передатчиков на базовой станции, его работу берут на себя остальные, и это никак не влияет на качество оказания услуг связи. Поэтому обвинять сотовых операторов в том, что их передатчики работают не все 100% времени, в отличие от радиосвязи и ТВ, как минимум некорректно, ведь им и не нужно это делать и постоянно поддерживать непрерывный сигнал.

Об этом говорит и директор Бюро радиокоммуникаций МСЭ Франсуа Ранси в своем письме к Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций.

"С технической точки зрения, неприменимость простоя базовой станции для оценки качества оказания услуг может быть объяснена тем фактом, что работа базовой станции на пользовательских каналах активируется абонентами, которые совершают и получают вызовы, отправляют или запрашивают данные и видео. В периоды времени, когда абоненты конкретной ячейки неактивны, базовая станция остается в режиме ожидания, периодически передавая только служебные сигналы на пилот-канале, периоды простоя в пользовательских каналах не влияют на качество оказания услуг, поскольку в течение времени простоя никаких услуг не предоставляется", — отмечается в его письме.

По словам Ранси, для сотовой связи применяются другие нормативы определения качества, такие, как покрытие и доступность сотовой сети, качество голосовой связи, потеря интерактивности, частота ошибок в битах при передаче данных, задержка.

Применённые же Узбекистаном нормативы против сотовых операторов, отмечается в письме, не содержится в Рекомендациях МСЭ по качеству оказания услуг подвижной сотовой связи.

Какие последствия для Beeline это может иметь?

Beeline уже завил, что не исключает для себя, как обжалование данного решения в Верховном суде, так и обращение в международные инстанции.

"Beeline, будучи крупнейшим инвестором и налогоплательщиком телеком-сектора, разочарован тем, что мнение независимых экспертов и позиция Международного союза электросвязи не были приняты во внимание инспекцией. Являясь ответственным участником рынка ИКТ, компания заинтересована в совершенствовании нормативно-правовой базы, приведении действующих отраслевых регламентов к лучшим мировым практикам, а также в объективной оценке своей деятельности", — отметили Sputnik в пресс-службе компании.

По словам представителя Unitel, инспекция ни разу не предъявляла судебных претензий к Unitel по критериям качества связи, и в ходе слушаний 26 апреля еще раз подтвердила отсутствие замечаний по доступности сервиса.

Мобильный телефон в руке
© Pixabay
Сотовые операторы Узбекистана завершили процесс перераспределения частот
"Это объясняется в первую очередь масштабными инвестициями в расширение и модернизацию сети. Только за последнее время внешний интернет-канал Beeline был расширен с 10 до 25 Гбит/с, что по нашим данным превышает совокупную емкость всех остальных мобильных операторов республики. Более 1200 новых базовых станций запущено за последний год, что также является беспрецедентным результатом для Узбекистана", — отметил собеседник в пресс-службе.

Также, он выразил сожаление, что при рекордных темпах развития компания, вместо поддержки, получает от регулятора судебные иски.

"Безусловно изъятие из бюджета столь крупных сумм по спорным обвинениям, как минимум не способствует росту капитальных вложений со стороны инвесторов. Компания будет и дальше настаивать на неприменимости нормативов простоя радиопередатчиков к операторам сотовой связи, которая фактически признавалась инспекцией на протяжении 17 лет", — подчеркнул представитель Beeline.

И здесь есть над чем задуматься — компанию наказали по нормативу, утвержденному постановлением правительства "О финансовых санкциях (штрафах) за нарушения требований нормативных актов, государственных и отраслевых стандартов, качества предоставляемых услуг в сфере связи", которое было принято в августе 2000 года и теряет силу уже с 1 июня 2018 года.

Вышки сотовой связи
© Sputnik / Юрий Лашов
Сотовые войны: что не поделили Beeline, Ucell и UMS в Узбекистане
За прошедшие 17 лет государство ни разу не штрафовало сотовых операторов по этому документу, но почему-то опомнилось перед истечением его срока и наказало их. При этом Beeline, например, наказан только за первый квартал 2017 года почти на 27 миллиардов сумов. По данным источника, знакомого с ситуацией, Ucell оштрафовали на 17 миллиардов сумов, государственных операторов UMS и Uzmobile — примерно на 0,7 миллиарда сумов.

Другой интересный момент — почему операторов оштрафовали только за первый квартал прошлого года? Продолжая логику необходимо штрафовать прямо с 2000 года, когда операторы якобы начали нарушать нормы постановления.

Волне очевидно одно — в этой непонятной ситуации проиграет потребитель. Деньги взыщут с сотовых компаний, а те наверняка сократят инвестиции в развитие сетей. Сложно также поверить, что владельцы компаний будут и дальше вкладывать деньги в страну, где достаточно вольно трактуют общепринятые международные регламенты качества связи.

Теги:
Beeline, Узбекистан, Компьютерные и информационные технологии, Интернет



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