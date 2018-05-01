Узбекистан намерен ликвидировать большинство внебюджетных фондов

Вместо фондов в республике будут внедрены программно-целевые методы финансирования инфраструктурных и инвестиционных проектов.

ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Узбекистан в ближайшее время намерен ликвидировать большинство внебюджетных фондов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Это предусмотрено проектом Концепции совершенствования системы государственных финансов, представленным накануне Минфином страны.

Разработчики предлагают закрыть Фонд мелиоративного улучшения орошаемых земель, Республиканский дорожный фонд, внебюджетный Фонд развития материально-технической базы образовательных и медицинских учреждений, Фонд "Чистая питьевая вода" и другие малоэффективные фонды. Вместо них страна должна перейти к внедрению программно-целевых методов финансирования инфраструктурных и инвестиционных проектов.

Кроме того, согласно документу, должно быть проведено тщательное изучение внебюджетных фондов министерств и ведомств, формируемых за счет отчислений от государственных пошлин, сборов и неналоговых платежей, административных и финансовых санкций на предмет их целесообразности и обеспечения единства Государственного бюджета.

На сегодняшний день внебюджетные фонды 36 министерств и ведомств, сумма поступлений которых составляет около 1,5 % к ВВП, а также социально-инфраструктурные проекты, финансируемые за счет средств международных финансовых институтов в объеме 2% к ВВП, не отражаются в консолидированном бюджете.

Поэтому эксперты предлагают изменить сложившуюся ситуацию и включить в консолидированный бюджет республики доходы и расходы внебюджетных фондов министерств и ведомств, а также социально-инфраструктурных проектов, финансируемых за счет средств международных финансовых институтов.