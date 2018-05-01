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Узбекистан намерен ликвидировать большинство внебюджетных фондов

© Pixabay
Экономика
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Вместо фондов в республике будут внедрены программно-целевые методы финансирования инфраструктурных и инвестиционных проектов.

ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Узбекистан в ближайшее время намерен ликвидировать большинство внебюджетных фондов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Это предусмотрено проектом Концепции совершенствования системы государственных финансов, представленным накануне Минфином страны.

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© Flickr/ Qwarzz
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Разработчики предлагают закрыть Фонд мелиоративного улучшения орошаемых земель, Республиканский дорожный фонд, внебюджетный Фонд развития материально-технической базы образовательных и медицинских учреждений, Фонд "Чистая питьевая вода" и другие малоэффективные фонды. Вместо них страна должна перейти к внедрению программно-целевых методов финансирования инфраструктурных и инвестиционных проектов.

Кроме того, согласно документу, должно быть проведено тщательное изучение внебюджетных фондов министерств и ведомств, формируемых за счет отчислений от государственных пошлин, сборов и неналоговых платежей, административных и финансовых санкций на предмет их целесообразности и обеспечения единства Государственного бюджета.

На сегодняшний день внебюджетные фонды 36 министерств и ведомств, сумма поступлений которых составляет около 1,5 % к ВВП, а также социально-инфраструктурные проекты, финансируемые за счет средств международных финансовых институтов в объеме 2% к ВВП, не отражаются в консолидированном бюджете.

Поэтому эксперты предлагают изменить сложившуюся ситуацию и включить в консолидированный бюджет республики доходы и расходы внебюджетных фондов министерств и ведомств, а также социально-инфраструктурных проектов, финансируемых за счет средств международных финансовых институтов.

Теги:
Узбекистан, Экономика, бизнес и финансы



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