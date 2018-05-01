Узбекистан вернет налоги в местные бюджеты

Кроме того, планируется ввести распределение в равных долях налога на доходы физических лиц между республиканским и местными бюджетами, закрепить конкретные нормативы отчислений от налогов и других обязательных платежей, оставляемых местным бюджетам районов и городов.

ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Узбекистан намерен вернуть поступления от большей части налогов в местные бюджеты, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на проект Концепции совершенствования системы государственных финансов, представленный накануне.

В документе предлагается закрепить в полном объеме за местными бюджетами поступления от ряда налогов.

Среди них налог на прибыль юридических лиц, единый налоговый платеж, фиксированный налог по отдельным видам предпринимательской деятельности, налог на потребление бензина, дизельного топлива и газа, налог на имущество юридических и физических лиц, земельный налог с юридических и физических лиц, налог за пользование водными ресурсами, а также налог за пользование недрами по нерудным полезным ископаемым.

Кроме того, планируется ввести распределение в равных долях налога на доходы физических лиц между республиканским и местными бюджетами, закрепить конкретные нормативы отчислений от налогов и других обязательных платежей, оставляемых местным бюджетам районов и городов.

При этом за дополнительные доходы местным бюджетам придется взять больше ответственности в реализации проектов, направленных на социально-экономическое развитие регионов.

Так, разработчики предлагают передать из республиканского в областные и городские бюджеты отдельные расходы по финансированию социальных организаций. Это учреждения среднего специального и профессионального образования, институты по переподготовке и повышению квалификации педагогов, информационно-ресурсные центры, музеи, выставочные залы, театры, филармонии, музыкальные ансамбли, территориальные подразделения органов государственного управления, в том числе налоговые и финансовые, органы по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции, управления Центра среднего специального и профессионального образования.

Контролировать расходование местных бюджетов будут Кенгаши народных депутатов, которым планируется передать право по утверждению среднесрочных программ развития регионов.

Также государство намерено предоставить право местным органам власти размещать на депозитах коммерческих банков свободные средства от дополнительных источников и организации лотерей.