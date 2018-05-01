Узбекистан вернет налоги в местные бюджеты

ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Узбекистан намерен вернуть поступления от большей части налогов в местные бюджеты, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на проект Концепции совершенствования системы государственных финансов, представленный накануне.
В документе предлагается закрепить в полном объеме за местными бюджетами поступления от ряда налогов.
Кроме того, планируется ввести распределение в равных долях налога на доходы физических лиц между республиканским и местными бюджетами, закрепить конкретные нормативы отчислений от налогов и других обязательных платежей, оставляемых местным бюджетам районов и городов.
При этом за дополнительные доходы местным бюджетам придется взять больше ответственности в реализации проектов, направленных на социально-экономическое развитие регионов.
Так, разработчики предлагают передать из республиканского в областные и городские бюджеты отдельные расходы по финансированию социальных организаций. Это учреждения среднего специального и профессионального образования, институты по переподготовке и повышению квалификации педагогов, информационно-ресурсные центры, музеи, выставочные залы, театры, филармонии, музыкальные ансамбли, территориальные подразделения органов государственного управления, в том числе налоговые и финансовые, органы по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции, управления Центра среднего специального и профессионального образования.
Также государство намерено предоставить право местным органам власти размещать на депозитах коммерческих банков свободные средства от дополнительных источников и организации лотерей.