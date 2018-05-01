14:31 01 Мая 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 14°C
Прямой эфир
Поиск
Бизнесмен за работой

Узбекистан вернет налоги в местные бюджеты

© Flickr / Wonderlane
Экономика
Получить короткую ссылку
252 0 0

Кроме того, планируется ввести распределение в равных долях налога на доходы физических лиц между республиканским и местными бюджетами, закрепить конкретные нормативы отчислений от налогов и других обязательных платежей, оставляемых местным бюджетам районов и городов.

ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Узбекистан намерен вернуть поступления от большей части налогов в местные бюджеты, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на проект Концепции совершенствования системы государственных финансов, представленный накануне.
В документе предлагается закрепить в полном объеме за местными бюджетами поступления от ряда налогов.

Кошелек с деньгами
Sputnik
Эх, налоги: как и сколько будут платить узбекистанцы в казну
Среди них налог на прибыль юридических лиц, единый налоговый платеж, фиксированный налог по отдельным видам предпринимательской деятельности, налог на потребление бензина, дизельного топлива и газа, налог на имущество юридических и физических лиц, земельный налог с юридических и физических лиц, налог за пользование водными ресурсами, а также налог за пользование недрами по нерудным полезным ископаемым.

Кроме того, планируется ввести распределение в равных долях налога на доходы физических лиц между республиканским и местными бюджетами, закрепить конкретные нормативы отчислений от налогов и других обязательных платежей, оставляемых местным бюджетам районов и городов.

При этом за дополнительные доходы местным бюджетам придется взять больше ответственности в реализации проектов, направленных на социально-экономическое развитие регионов.

Так, разработчики предлагают передать из республиканского в областные и городские бюджеты отдельные расходы по финансированию социальных организаций. Это учреждения среднего специального и профессионального образования, институты по переподготовке и повышению квалификации педагогов, информационно-ресурсные центры, музеи, выставочные залы, театры, филармонии, музыкальные ансамбли, территориальные подразделения органов государственного управления, в том числе налоговые и финансовые, органы по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции, управления Центра среднего специального и профессионального образования.

Первый зампред Государственного налогового комитета РУ Бехзод Мусаев
Международный пресс-клуб
Мусаев рассказал, какие налоги будут платить узбекистанцы
Контролировать расходование местных бюджетов будут Кенгаши народных депутатов, которым планируется передать право по утверждению среднесрочных программ развития регионов.

Также государство намерено предоставить право местным органам власти размещать на депозитах коммерческих банков свободные средства от дополнительных источников и организации лотерей.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Глава РК Нурсултан Назарбаев на XXVI сессии Ассамблеи народа Казахстана
    Палатка в Темиртау

    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вспомнил как в молодости жил в палатке во время строительства Карагандинского металлургического комбината.

  • Портфель на кресле. Архивное фото
    Текучие кадры

    Новым главой Госслужбы Кыргызстана по борьбе с экономическими преступлениями стал Бакир Таиров, его предшественник уволился через 10 дней после назначения.

  • Вступительные испытания в Таджикском национальном университете
    Выбор сделан

    В Таджикистане завершился отбор кандидатов на обучение в российских вузах – со списком рекомендованных можно ознакомиться в интернете.

  • Берни Экклстоун, фото из архива
    Формула успеха

    Было нелегко организовать "Формулу 1" в Баку, но город отлично справляется с организацией гонок, заявил экс-глава менеджмента соревнований Берни Экклстоун.

  • Совещание Александра Лукашенко с руководством Житковичского райисполкома и предприятий района
    Усилия и дисциплина

    Президент Александр Лукашенко рассказал, как сделать Беларусь процветающей и состоятельной страной.

  • Помощник руководителя Россотрудничества Евгений Павлов
    Праздничный день

    О том, как в Абхазии проходит подготовка к акциям, посвященным Победе в Великой Отечественной войне, рассказали в представительстве Россотрудничества.

  • Серж Саргсян и Армен Саркисян
    В поисках выхода

    Президент Армении Армен Саркисян встретился с экс-премьером Сержем Саргсяном и и.о. премьера Кареном Карапетяном для консультаций по выходу из кризиса.

  • Военный обозреватель Александр Жилин
    Сами виноваты

    Военный обозреватель Sputnik Александр Жилин объяснил, почему Латвия сама виновата в безобразном поведении солдат НАТО в стране.

  • Парламентарий Пятрас Ауштрявичюс
    Еще жестче!

    Депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс предложил Европейскому союзу ужесточить антироссийские санкции.

  • Ofiteri SIS in timpul perchezitiilor la sediul lui Retano Usatii
    Оборотни в погонах

    Два высших офицера Отдела по расследованию особо тяжких преступлений задержаны в Молдове по подозрению в злоупотреблении полномочиями и взяточничестве.

  • Армен Гаспарян
    Учите историю!

    Историк и политолог Армен Гаспарян прокомментировал осквернение памятника погибшим советским воинам в эстонском городе Раквере.

  • ЦУМ
    Магазин закрыт

    Во Владикавказе из-за несоответствия пожарной безопасности закрыли ЦУМ – магазин не будет работать до устранения всех нарушений.

  • Глава РК Нурсултан Назарбаев на XXVI сессии Ассамблеи народа Казахстана
    Палатка в Темиртау

    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вспомнил как в молодости жил в палатке во время строительства Карагандинского металлургического комбината.

  • Портфель на кресле. Архивное фото
    Текучие кадры

    Новым главой Госслужбы Кыргызстана по борьбе с экономическими преступлениями стал Бакир Таиров, его предшественник уволился через 10 дней после назначения.

  • Вступительные испытания в Таджикском национальном университете
    Выбор сделан

    В Таджикистане завершился отбор кандидатов на обучение в российских вузах – со списком рекомендованных можно ознакомиться в интернете.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Мультимедиа

Встреча участников автопробега Победа - одна на всех в Ташкенте
Победа - одна на всех: в Узбекистане проходит автопробег к 9 мая
Севинч Ходиева ПОСЛЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ
До слез: Севинч Ходиева разрыдалась после итогов конкурса "Ты супер!"
Кандымский ГПК произведет 8 миллиардов кубических метров газа
Что нужно знать о Кандымском ГПК

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054