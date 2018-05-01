Евро обвалился более чем на 100 сумов – курс валют в Узбекистане

Центральный банк Узбекистана с 1 мая установил новый обменный курс американской и европейской валют.

ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Официальный курс евро в Узбекистане рухнул по сравнению с прошлой неделей на 114.53 сума и достиг 9785.11 сума.

Соответствующие данные приводит Центральный банк республики.

Официальный курс доллара несколько стабилизировался. Американская валюта прибавила по сравнению с предыдущей неделей 0.03 сума, составив 8068.20 сума.

© Foto : GlobUz Центробанк Узбекистана рассказал, какие суммы в валюте можно снимать с карт

Отметим, что доллар демонстрировал существенное падение на протяжении нескольких недель.

Рубль потерял 2.13 сума и стоит 129.71 сума.

Центральный банк может оказывать воздействие на уровень спроса и предложения иностранной валюты через денежно-кредитную политику посредством сдерживания роста денежной массы и повышения привлекательности активов в национальной валюте, передает пресс-служба Центробанка.