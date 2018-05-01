Турция займется геологоразведкой золота в двух регионах Узбекистана

ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Госкомгеологии Узбекистана и Министерство энергетики и природных ресурсов Турции подписали соглашение о проведении геологоразведочных работ, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Геологоразведка будет проведена в двух регионах Узбекистана на перспективных площадях Хуроб, Айдым-Джетымтау и Сарытауском рудном поле.
Сарытауское рудное поле — один из самых перспективных объектов в горах Турбай. По предварительной оценке, здесь расположены залежи золота — 75 тонн, молибдена — 24 тысячи тонн, вольфрама — 740 тысяч тонн.
"Общая стоимость проекта, рассчитанного на три года, составляет 5 миллионов долларов. Турецкая сторона будет инвестировать средства поэтапно в зависимости от результата геологоразведочных работ", — отметили в Госкомгеологии.
Ранее Узбекистан заключил договоренности с группой компаний "Росгеоперспектива" (Россия). Она проведет геологоразведочные работы по поиску меди и золота на перспективных площадях Казахтау и Казахтау 1 в Навоийской области Узбекистана. В первый год россияне планируют вложить в работы не менее 3 миллионов долларов.