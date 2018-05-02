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Транспортно-логистический комплекс

Российский экспортный центр откроет представительство в Ташкенте в этом году

© Sputnik / Станислав Савин
Экономика
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Для открытия представительства центра ждут приезда в Узбекистан кого-то из руководства России

ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Официальное представительство Российского экспортного центра, зарегистрированное еще в прошлом году,откроется в Узбекистане в ближайшее время сообщает корреспондент Sputnik со ссылкой на главу представительства РЭЦ в республике Дмитрия Прохоренко.

"Мы выбились из неких временных рамок, потому что в России идут политические перемены. Сейчас мы ждем приезда кого-то из нашего руководства сюда, чтобы открыть представительство. Пока ориентировочно планируем это
сделать в первой половине года, может быть в мае", — поделился Прохоренко.

По его словам, в настоящее время РЭЦ активно развивает отношения с Узбекистаном. Число совместных проектов с республикой со стороны российской структуры планируется только наращивать.

"Это наверно некий признак того, что мы видим в Узбекистане потенциал для развития, у нас в хорошем русле складываются взаимоотношения на уровне местных министерств и ведомств. Понимая, что здесь будет расти число проектов, решили открыть представительство", — заметил Прохоренко.

Напомним, что Российский экспортный центр обсуждает с правительством Узбекистана возможность выделения средств на финансирование строительства атомной электростанции, а также готовится подписать кредитное соглашение по выделению 141 миллиона долларов на строительство Ташкентского металлургического завода.

Всего сейчас в работе центра около 30 проектов в Узбекистане в различных секторах промышленности. В октябре прошлого года гендиректор РЭЦ Петр Фрадков сообщал, что центр планирует поддержать проекты компаний РФ в Узбекистане на общую сумму до миллиарда долларов.

В частности, помимо финансирования строительства металлургического завода в Ташкенте речь шла об участии в создании завода синтетического топлива в Кашкадарьинской области и о модернизации Сырдарьинской ТЭС и Фархадской ГЭС.

Теги:
Российский экспортный центр, Узбекистан, Россия, Экспорт, Международные экономические организации



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