Компания с Каймановых островов вложит $1,3 млрд в узбекскую энергетику

Правительство Узбекистана выдало гарантии SkyPower Global о том, что будет закупать все вырабатываемое электричество за счет средств "Узбекэнерго", а при их отсутствии - государственного бюджета

ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Компания SkyPower Global (Каймановы острова) намерена вложить 1,3 миллиарда долларов в строительство солнечных электростанций в Узбекистане, сообщает корреспондент Sputnik со ссылкой на постановление главы государства.

Планируется, что иностранный инвестор за счет собственных средств и самостоятельно привлекаемых кредитов реализует проект по строительству, владению и эксплуатации объектов по выработке фотоэлектрической солнечной энергии общей мощностью в тысячу МВт переменного тока.

© Sputnik / Артем Житенев Узбекистан и ЕС займутся совместной работой в энергетическом секторе

Правительство Узбекистана выдало гарантии SkyPower Global о том, что будет закупать все вырабатываемое электричество за счет средств "Узбекэнерго", а при их отсутствии — государственного бюджета.

Солнечные электростанции планируется построить в Ташкентской, Самаркандской, Навоийской, Джизакской, Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областях. Хокимияты этих регионов должны до конца мая выделить инвестору необходимые земельные участки.

Мирзиёев предоставил SkyPower Global, ее "дочкам" и привлекаемым подрядчикам широкий список льгот и преференций.

Так, они освобождены от таможенных платежей при ввозе нового оборудования и материалов, запасных частей, комплектующих изделий и узлов, технологической документации, специальной техники и транспортных средств, программной продукции.

Кроме того, они освобождены от уплаты налога на прибыль юридических лиц по доходам, получаемым как через постоянное учреждение, так и у источника выплаты, включая дивиденды, налога на добавленную стоимость, обязательных отчислений и сборов в государственные целевые фонды, налога на имущество, а также земельного налога.

Ранее Узбекистан к 2021 году намеревался построить пять солнечных фотоэлектрических станций общей мощностью 500 МВт и предварительной стоимостью более 1,1 миллиарда долларов.

В декабре 2016 года китайская Zhuhai Singyes Green Building Technology Co. Ltd выиграла тендер на строительство первой в Центральной Азии фотоэлектрической станции в Самаркандской области. Она будет вырабатывать до 200 миллионов кВт/ч электроэнергии в год.

По экспертным оценкам, общий потенциал солнечной энергетики в республике превышает 51 миллиард тонн нефтяного эквивалента.