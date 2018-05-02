Узбекистон хаво йуллари прекратила эксплуатацию Ил-114

ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" прекратила коммерческую эксплуатацию самолетов Ил-114-100, которые использовались на внутриреспубликанских направлениях.
"С 1 мая текущего года с целью унификации парка воздушных судов, повышения эффективности и рентабельности рейсов авиакомпания прекратила эксплуатацию самолетов типа Ил-114-100",- говорится в сообщении пресс-службы компании.
Все 6 самолетов Ил-114-100 будут выставлены на реализацию. Пилоты самолета Ил-114-100 поэтапно проходят переподготовку и обучение на воздушные суда Boeing и А320, эксплуатируемые в НАК.