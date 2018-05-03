Сумбур и смятение: рекламщики Узбекистана о новых правилах игры на рынке

Узбекские бизнесмены неоднозначно воспринимают предложения властей о пересмотре правил и порядка размещения наружной рекламы. Пока у представителей отрасли вопросов больше, чем ответов, а эксперты, напротив, призывают решать проблему радикально, зачистив для начала центральную часть столицы, чтобы начать все с чистого листа.

ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. В Ташкенте в среду прошло общественное обсуждение проекта постановления президента, которое, по мнению его разработчиков, должно упорядочить деятельность в области наружной рекламы.

Один из павильонов "Узэкспоцентра" был полностью отдан на откуп рекламщикам, которые в идеале должны были обсудить проблемы отрасли и решить, куда двигаться дальше. Что из этого получилось, читайте в материале корреспондентов Sputnik.

С места в карьер

Сумбур и смятение — именно так можно было охарактеризовать настроение представителей рекламных агентств и операторов наружной рекламы, постепенно заполнявших павильон "Узэкспоцентра". Многие отказывались от комментариев, говоря, что просто пришли послушать, что же в очередной раз придумали власти и чем это грозит игрокам на рынке.

© Sputnik / Григорий Сысоев Со щитом и на щите: что ждет рынок наружной рекламы в Узбекистане

Организаторы мероприятия, среди которых Ташкентская ассоциация рекламы, а также присоединившиеся к ней представители Госкомконкуренции и аппарата президента, выступая на открытии, назвали новый документ очень важным, а также охарактеризовали его как заботу государства по созданию новых условий развития малого и среднего бизнеса, в том числе рекламной отрасли. По их словам, все это буквально только что им в кулуарах мероприятия наперебой рассказывали довольные участники рынка.

Однако, судя по настроению в зале, большого ажиотажа и общего воодушевления не наблюдалось.

До открытия мероприятия корреспондентам Sputnik Узбекистан удалось пообщаться с несколькими игроками, и они были настроены достаточно скептично относительно предложенных нововведений. В целом посыл был один — на них опять внезапно вывалили новые изменения, которые пока малопонятны и главное — у них отсутствует четкая конечная цель.

Интересно, что главным виновником всех бед стали журналисты. Получалось, что разработчики представили очень важный документ для развития отрасли, а журналисты посмели назвать его переделом на рынке наружной рекламы. По словам одного из спикеров, в интернете появилось много ангажированных и провокационных статей, которые нагнетают обстановку. А на самом деле все не так — игроки на рынке рекламы консолидированы и уверенно строевым шагом идут в светлое для отдельных персоналий будущее.

Бурные дебаты

Хорошо, что весь этот перформанс быстро закончился и стороны приступили к делу. И вот здесь началось самое интересное. Якобы довольные участники рынка стали один за одним предъявлять вполне конкретные и жесткие вопросы разработчикам.

Пожалуй, главной для всех стала нынешняя конъюнктура рынка — будут ли пересматривать уже существующие договоренности по выделенным рекламным местам.

Отметим, что по новым правилам право на сооружение объектов наружной рекламы предпринимателям планируется выдавать на основе открытых электронных аукционов через единую электронную торговую площадку E-IJRO AUKSION. Для этого хокимияты всех районов и городов сформируют списки земельных участков, предоставляемых для сооружения объектов наружной рекламы, а также опубликуют их на своих сайтах.

Чиновники пытались всех успокоить, говоря, что это правило коснется только новых договоренностей с участниками, а пересмотра заключенных контрактов не будет, на что рекламщики вполне разумно замечали, что в Ташкенте все более или менее хорошие места уже разобраны и непонятно, за счет чего появятся новые земельные участки, которые будут распределять на аукционах.

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Один из разработчиков выдал ключевую фразу, объясняющую все происходящее. Оказывается, документ стал выводом из поездок по регионам президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, который обратил внимание, что в стране отсутствуют единые требования к размещению наружной рекламы.

При этом представители властей постоянно говорили, что опыт Ташкента очень привлекателен по отношению к другим регионам, что его можно распространять и дальше, и что, по сути, в городе на рынке рекламы мало что изменится.

Тогда получается нонсенс, заметил представитель одного из операторов рекламы, — в столице ликвидируется ГУП "Ташкент реклама сервис", работа которого, при всех его недостатках, устраивала рекламщиков, а вместо него приходит творческое объединение "Тасвирий ойина", которое как раз заведует рекламой в регионах, после посещения которых и были сделаны выводы о необходимости менять условия на рынке.

Еще один важный момент — в ближайшее время рекламщикам больше не придется согласовывать эскизы будущих баннеров на предмет моральности или аморальности, шрифтов, цвета и так далее. Теперь они будут вправе размещать, что их душе угодно.

При этом контроль, конечно, останется — в лице "Тасвирий ойина". Если сотрудники этой организации зафиксируют "плохой" рекламный щит, то ответить по закону придется. Правда, здесь тоже возникают вопросы — а судьи кто, а также каковы, например, критерии аморальности.

Плюсы и возможные проблемы нового подхода к рекламе

При всей настороженности рекламного рынка положительные моменты в предстоящих нововведениях очевидны.

Во-первых, все станет значительно проще. Сейчас нужно получать разрешение на установку рекламы в различных инстанциях. Правда, занимается этим одна организация — ГУП "Ташкент реклама сервис", которая "бегает" и получает разрешения у чиновников. Главная проблема — каждая из инстанций может отказать в установке щита и не объяснять свою позицию, отделавшись традиционными словами "нецелесообразно".

Согласно новому документу, местные органы власти сформируют список рекламных мест и затем будут выделять их через аукционы. Получается, что эпоха разрешений уходит в прошлое. Однако появляются другие проблемы. Одна из них уже была описана выше — откуда брать новые места, не за счет ли уже выданных ранее?

Другая проблема заключается в том, что теперь за эти места придется заплатить, а в нашем непредсказуемом мире, спустя всего пару месяцев после аукциона, хокимият может решить построить очередной парк, стадион, дорогу, и ваше место попадет под снос. Будут ли компенсироваться расходы рекламщиков?— Верится с трудом.

Что касается смены ГУП "Ташкент реклама сервис" на творческое объединение "Тасвирий ойина" — со стороны это выглядит заменой одной команды на другую. Просто теперь функции у новой организации будут несколько другие.

С чистого листа



Руководитель одного их ведущих игроков на рынке отметил в беседе с корреспондентом Sputnik, что, судя по словам организаторов, глава государства поставил вполне конкретную цель — навести порядок на рынке, так как сегодня многие города Узбекистана, в том числе Ташкент, превратились в новогоднюю елку от бестолково установленной рекламы.

"Посмотрите на Москву, Алматы, Баку. Там весь центр города уже зачистили от рекламы. Есть всего несколько операторов и ограниченное количество мест. Видимо, к этому будем идти и мы. Просто сейчас разработчики не могут сразу сказать — давайте убирать рекламные конструкции из центра города, это вызовет большой ажиотаж. Не секрет, что многие из них установлены с нарушениями, в обход законодательства. Ведь реклама — это палка, приносящая деньги. Воткнул ее в землю, повесил баннер, и доход пошел", — рассказал он.

© Foto : Ольга Тальская Дизайнеры могут получить 64 млн сумов за разработку рекламы регионов

По словам собеседника, документ в том виде, в котором он существует сейчас, не решает никаких проблем — он и город не сможет зачистить, и бизнесу особо не поможет.

"Нужно идти дальше и принять волевое решение о сносе всех рекламных конструкций в центре города, а также пересмотреть все действующие места размещения. Затем необходимо сформировать четкий список доступных для рекламы мест и продавать их через аукцион", — уверен он.

При этом, добавил эксперт, материальный ущерб компаниям, чьи щиты были установлены по закону и затем снесены, необходимо возместить за счет государства либо будущих доходов от новых операторов, выкупивших рекламные места.