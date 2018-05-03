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Товарооборот между Узбекистаном и РФ в 2018 году может достигнуть $6 млрд

© Sputnik / Руслан Кривобок
Экономика
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В числе приоритетов двусторонних отношений в 2018 году посол Узбекистана в России Бахром Ашрафханов назвал усиление регионального сотрудничества.

ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Объем взаимной торговли между Узбекистаном и Россией планируется увеличить с 5 миллиардов долларов по итогам 2017 года до 6 миллиардов долларов, заявил посол республики в РФ Бахром Ашрафханов в интервью газете "Народное слово".

"Все наши планы на 2018 год связаны с указаниями, поручениями президента. К их числу относится доведение объема взаимной торговли до шести миллиардов долларов", — заявил Ашрафханов.

В числе приоритетов двусторонних отношений в 2018 году дипломат назвал усиление регионального сотрудничества. Планируется организовать поездки представителей областей Узбекистана в десять регионов России, а также ответные визиты представителей восьми регионов РФ.

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"Наряду с этим предусмотрена работа по развитию паломнического туризма, направленного на посещение святых мест в Узбекистане, и проведение дней Республики Узбекистан в Республике Татарстан", — сообщил дипломат.

Ашрафханов напомнил, что визит главы Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию в марте 2017 года завершился подписанием самого крупного пакета двусторонних документов на общую сумму 16 миллиардов долларов. По итогам поездки разработаны "дорожные карты" по реализации достигнутых договоренностей и соглашений.

"Продолжается работа по своевременному и полному выполнению мер, которые в них предусмотрены", — добавил посол.

По словам Ашрафханова, объем товарооборота между Узбекистаном и Россией в 2017 году вырос на 20% по сравнению с 2016 годом и достиг 5 миллиардов долларов. Объем инвестиций, привлеченных из России, по проектам в 11 отраслях увеличился на 26,4% — до 1,63 миллиарда долларов. Также состоялись 139 двусторонних поездок и мероприятий на различных уровнях.

Визит Мирзиёева в Россию 4-5 апреля 2017 года

Теги:
Бахром Ашрафханов, Узбекистан, Россия, Внешнеторговая политика, Дипломатия



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