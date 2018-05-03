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Узбекистан займется улучшением позиций в международных рейтингах

Sputnik / Владимир Федоренко
Экономика
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"Дорожная карта" по улучшению позиций Узбекистана может вступить в силу с 1 июня 2018 года.

ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Министерство экономики Узбекистана разработало "дорожную карту" по улучшению позиций Узбекистана в международных рейтингах в 2018-2019 году, проект соответствующего постановления президента страны Шавката Мирзиёева опубликован в четверг.

Проект документа опубликован на портале СОВАЗ для общественного обсуждения. В соответствии с графиком разработчика документа "дорожная карта" может вступить в силу с 1 июня 2018 года.

"Из-за отсутствия налаженного конструктивного взаимодействия с международными рейтинговыми агентствами не улучшаются позиции Узбекистана в рейтингах", — говорится в преамбуле документа.

Рейтинговое агентство Мудис (Moody's)
© 24daily
Узбекистан начинает сотрудничество с мировыми рейтинговыми агентствами
В соответствии с документом, речь идет о национальном кредитном рейтинге Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), рейтинге Doing business Всемирного банка, индексе Всемирного экономического форума, индексе коррупции Transparency International, индексе демократии The Economist Intelligence Unit, индексе верховенства закона The World Justice Project и индексе свободы печати организации "Репортеры без границ".

Для реализации "дорожной карты" будет утверждена постоянно действующая межведомственная координационная группа во главе с вице-премьером, министром финансов Жамшидом Кучкаровым.

Межведомственной группе будет поручено наладить сотрудничество и диалог с экспертами международных организаций и рейтинговых агентств для получения их рекомендаций, чтобы в дальнейшем выработать предложения по улучшению позиции страны, указывается в проекте документа.

Теги:
рейтинг, Министерство экономики Узбекистана, Узбекистан



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