Неизвестные отключили базовую станцию Beeline в центре Ташкента

ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. В центре Ташкента неизвестные лица отключили электропитание узловой базовой станции крупнейшего сотового оператора Beeline, расположенной на здании Торгового центра "Флешка", сообщает корреспондент Sputnik.
Ситуация осложняется тем, что сейчас несколько неустановленных лиц в нарушение действующего договора и закона "О телекоммуникациях" препятствуют в доступе сотрудников компании Unitel ("дочка" голландского холдинга VEON Ltd, работает под брендом Beeline) к данному оборудованию.
"В настоящее время наблюдается ухудшение качества голосовой связи и мобильного интернета в районе ТЦ "Флэшка", на улицах Тахтапуль, Шайхонтохур, Кургазма, Нурафшон, Ифтихор, Янгиарык, Хуршида и Тухтасина Жалилова, на участке Малой кольцевой дороги от пересечения с улицы Садриддина Юлдашева до пересечения с улицой Шарофа Рашидова, а также на улице Себзор от пересечения с улицой Нурафшон до пересечения с улицой Зулфия Ханум", — отметили в пресс-службе оператора.
Данный инцидент, заверили в компании, возник по не зависящим от Beeline причинам, но компания предпринимает все возможные усилия для восстановления сервиса.
Компания Unitel была основана в 1996 году. С 12 сентября 2006 года Unitel предоставляет услуги под торговой маркой Beeline. В настоящее время Beeline является крупнейшим оператором связи в Узбекистане. По итогам 2017 года абонентская база компании приблизилась к отметке в 10 миллионов.