Неизвестные отключили базовую станцию Beeline в центре Ташкента

Несколько неустановленных лиц в нарушение действующего договора и закона "О телекоммуникациях" препятствуют сотрудникав компании Unitel в м доступе к оборудованию

ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. В центре Ташкента неизвестные лица отключили электропитание узловой базовой станции крупнейшего сотового оператора Beeline, расположенной на здании Торгового центра "Флешка", сообщает корреспондент Sputnik.

Ситуация осложняется тем, что сейчас несколько неустановленных лиц в нарушение действующего договора и закона "О телекоммуникациях" препятствуют в доступе сотрудников компании Unitel ("дочка" голландского холдинга VEON Ltd, работает под брендом Beeline) к данному оборудованию.

"В настоящее время наблюдается ухудшение качества голосовой связи и мобильного интернета в районе ТЦ "Флэшка", на улицах Тахтапуль, Шайхонтохур, Кургазма, Нурафшон, Ифтихор, Янгиарык, Хуршида и Тухтасина Жалилова, на участке Малой кольцевой дороги от пересечения с улицы Садриддина Юлдашева до пересечения с улицой Шарофа Рашидова, а также на улице Себзор от пересечения с улицой Нурафшон до пересечения с улицой Зулфия Ханум", — отметили в пресс-службе оператора.

Данный инцидент, заверили в компании, возник по не зависящим от Beeline причинам, но компания предпринимает все возможные усилия для восстановления сервиса.

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Кроме того, Unitel направила письма в Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций, хокимият Ташкента, а также Государственную инспекцию по надзору в сфере связи, информатизации и телекоммуникационных технологий с просьбой оказать содействие в урегулировании ситуации для нормализации связи у абонентов Beeline в данном районе.

Компания Unitel была основана в 1996 году. С 12 сентября 2006 года Unitel предоставляет услуги под торговой маркой Beeline. В настоящее время Beeline является крупнейшим оператором связи в Узбекистане. По итогам 2017 года абонентская база компании приблизилась к отметке в 10 миллионов.