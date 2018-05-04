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Бизнесмен за работой

С начала года в Узбекистане действующих предприятий стало больше на 3,8%

© Flickr / Wonderlane
Экономика
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В первом квартале 2018 года рост ВВП по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 5,1%.

ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Количество действующих в Узбекистане предприятий и организаций с начала года увеличилось на 10,9 тысячи, или на 3,8%, что указывает на улучшение деловой активности в экономике, сообщается в обзоре денежно-кредитной политики в I квартале 2018 года, опубликованном на сайте Центробанка.

По данным регулятора, макроэкономическая ситуация в I квартале 2018 года складывалась в условиях повышения деловой и инвестиционной активности, а также роста объемов производства в реальном секторе экономики. Формированию положительных тенденций в экономике способствовало сохранение макроэкономической стабильности и продолжение реализации государственных программ развития и преобразований.

"Динамика основных макроэкономических показателей свидетельствует, что действующие денежно-кредитные условия в целом не оказывают сдерживающего воздействия на экономическое развитие", — говорится в обзоре.

В первом квартале 2018 года рост ВВП по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 5,1%, объем совокупных инвестиций в экономику увеличился на 29,4%, промышленное производство — на 11,8%.

Количество действующих предприятий и организаций с начала года увеличилось на 10,9 тысячи, или на 3,8%.

Папка с документами
Spuntik / Дмитрий Астахов
Азиатский банк развития понизил прогноз роста ВВП Узбекистана в 2018 году
Внешнеторговый оборот составил 7,9 млрд долларов с положительным сальдо в размере 249,4 млн долларов, что наряду с положительной динамикой других статей счета текущих операций способствовало сохранению внешней сбалансированности экономики и устойчивости обменного курса.

Сгладить возможный сезонный дефицит отдельных видов потребительских товаров и снизить риски резких всплесков цен на них позволят пересмотр и оптимизация внешнеторгового регулирования в отношении продуктов повышенного спроса.

Отмечается, что потенциальные риски усиления инфляционного давления в экономике в ближайшей перспективе сохраняются со стороны как внутренних, так и внешних факторов.

Теги:
Центральный банк Республики Узбекистан, Макроэкономическая статистика



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