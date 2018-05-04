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Центробанк: цены на основные потребительские товары начали снижаться

© pixabay
Экономика
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По данным Государственного комитета по статистике и результатам наблюдений Центрального банка за динамикой цен в регионах республики по группе основных потребительских товаров, темп роста инфляции в первые 4 месяца этого года замедлился и стабилизировался.

ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Средний уровень цен на основные потребительские товары в Узбекистане в марте этого года снизился на 0,4%, тогда как в январе и феврале его рост составлял 0,6% и 0,7% соответственно, следует из обзора денежно-кредитной политики в I квартале 2018 года, опубликованного на сайте Центробанка.

По данным Государственного комитета по статистике и результатам проводимых Центральным банком в регионах республики наблюдений за динамикой цен по группе основных потребительских товаров, темп роста инфляции в первые 4 месяца этого года замедлился и стабилизировался.

"Уровень инфляции по методике Индекса потребительских цен (ИПЦ) в феврале и марте 2018 года замедлился до 1,1 процента по сравнению с январем (2,7 процента) и находился в пределах прогнозных показателей", — отмечается в обзоре.

Результаты наблюдений Центрального банка в регионах республики за динамикой цен по группе основных потребительских товаров выявили снижение среднего уровня цен в марте на 0,4%, тогда как рост цен в январе и феврале составил 0,6% и 0,7% соответственно.

Бизнесмен за работой
© Flickr / Wonderlane
С начала года в Узбекистане действующих предприятий стало больше на 3,8%
Отмечается, что несмотря на отличие в показателях в силу различий в наборе товаров, частоте и охвате наблюдений, тенденция к замедлению темпов роста цен на внутреннем потребительском рынке в целом подтверждается.

Основными факторами снижения и стабилизации уровня цен в потребительском секторе экономики в первом квартале этого года стало сохранение жестких денежно-кредитных условий в экономике, укрепление обменного курса за январь-март на 0,5%, сбалансированное исполнение государственного бюджета, улучшение конкурентной среды на внутреннем рынке и сглаживание сезонных колебаний цен, в том числе за счет увеличения объемов импортных товаров.

Теги:
Центральный банк Республики Узбекистан, Инфляция



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