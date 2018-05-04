В "Узбектелекоме" появились новые должности и специализированные центры

По мнению акционеров, введение новой организационной структуры позволит наиболее эффективно организовать работу компании, активизировать деятельность по отдельным сегментам рынка и оптимизировать финансирование перспективных направлений и проектов.

ТАШКЕНТ, 4 мая — Spitnik. Собрание акционеров компании "Узбектелеком" утвердило новую структуру: кадровые изменения коснулись должностей директоров по направлениям, появились новые специализированные центры, сообщает пресс-служба компании.

В новой организационной структуре компании появились должности директора по работе с операторами и директора по взаимодействию с государственными органами. Директором по взаимодействию с государственными органами назначен Назиржон Хасанов, директором по работе с операторами стал Дилшод Зуфаров.

Создано четыре новых специализированных центра: Центр управления корпоративными продажами и Центр управления розничными продажами, Центр управления персоналом и Центр управления закупками и хозяйственного обеспечения.

По мнению акционеров, введение новой структуры позволит наиболее эффективно организовать работу компании, активизировать деятельность по отдельным сегментам рынка и оптимизировать финансирование перспективных направлений и проектов.

Напомним, что 26 февраля на общем собрании акционеров министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Азим Ахмедхаджаев представил нового генерального директора национального телеком-оператора Фархода Розиева.