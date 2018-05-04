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Терминал банка Капитал

"Капиталбанк" опроверг слухи о своем закрытии

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Экономика
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Ранее некоторые СМИ распространили информацию о проведении масштабных проверок в банке и отзыве у него лицензии.

ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. "Капиталбанк" опроверг слухи об отзыве лицензии на работу и проверках со стороны контролирующих органов, сообщает корреспондент Sputnik со ссылкой на сообщение банка.

Ранее ряд зарубежных СМИ распространили информацию о проведении масштабных проверок в банке и отзыве у него лицензии.

"В последнее время мы наблюдаем появление в СМИ ничем не обоснованной, ложной информации о банке, которая становится поводом для различного рода негативных слухов. АКБ "Капиталбанк" официально подтверждает, что в банке не проводится каких-либо проверок или ревизий, лицензия банка не приостановлена и не отозвана. Мы своевременно и в полном объеме выполняем свои обязательства перед клиентами и партнерами", — отметили в банке.

Как отмечается в сообщении, "Капиталбанк" функционирует строго в соответствии с действующим законодательством, всегда стремится к полной открытости и прозрачности в ведении бизнеса и обслуживании клиентов.

"Банк всегда был, есть и будет надежным партнером для своих клиентов, оказывающим весь спектр финансовых услуг. Мы непрерывно оцениваем и повышаем уровень лояльности и удовлетворенности клиентов нашими услугами, постоянно совершенствуя продуктовую линейку и качество обслуживания с учетом изменяющихся потребностей клиентов", — говорится в сообщении банка.

"Капиталбанк" — один из первых частных коммерческих банков Узбекистана. Работает в республике с апреля 2001 года на основании лицензии Центрального банка. После слияния в 2004 году с акционерно-коммерческим банком "Авиабанк" (Ташкент) он был перерегистрирован в форме акционерно-коммерческого банка.

Теги:
Капиталбанк, Узбекистан, Банки



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