UzPaynet прекратит свою деятельность в Узбекистане

Экономика
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UzPaynet будет ликвидировано, а Народный банк сформирует структурное подразделение для приёма платежей у физических лиц.
ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Деятельность ООО "UzPaynet" будет прекращена.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции республики в своем Telegram-канале.
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Sputnik / Владимир Трефилов
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О мерах по улучшению финансового состояния Народного банка и "Микрокредитбанка" и дальнейшее совершенствование их деятельности".
В документе определены приоритетные направления дальнейшего развития двух вышеуказанных банков.
В соответствии с постановлением, UzPaynet будет ликвидировано, а Народный банк сформирует структурное подразделение для приёма платежей у физических лиц.