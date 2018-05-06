UzPaynet прекратит свою деятельность в Узбекистане

UzPaynet будет ликвидировано, а Народный банк сформирует структурное подразделение для приёма платежей у физических лиц.

ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Деятельность ООО "UzPaynet" будет прекращена.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции республики в своем Telegram-канале.

© Sputnik / Владимир Трефилов Узбекские банки облегчили клиентам оплату пластиковыми картами

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О мерах по улучшению финансового состояния Народного банка и "Микрокредитбанка" и дальнейшее совершенствование их деятельности".

В документе определены приоритетные направления дальнейшего развития двух вышеуказанных банков.

В соответствии с постановлением, UzPaynet будет ликвидировано, а Народный банк сформирует структурное подразделение для приёма платежей у физических лиц.