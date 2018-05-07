Товарооборот между Узбекистаном и Таджикистаном вырос почти в два раза

В списке импортируемых из Узбекистана в Таджикистан товаров — продукты питания и автомобили.

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Товарооборот между Узбекистаном и Таджикистаном в первом квартале текущего года по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года увеличился в 1,8 раза. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан.

© Sputnik / Игорь Зарембо Таджикистан увеличил поставки цемента в Узбекистан в 17,2 раза

Согласно статистической информации, объем товарооборота между странами в первом квартале текущего года достиг 41,5 миллиона долларов.

Таджикистан в основном экспортирует в Узбекистан сырье, а импортирует готовую продукцию. В перечень экспортируемых товаров также входят цемент и кварцевый песок.

В списке импортируемых из Узбекистана в Таджикистан товаров — продукты питания и автомобили.

Ранее стало известно, что банки Узбекистана выделят до 100 миллионов долларов на поддержку экспорта местных предприятий в Таджикистан.