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Евро.

Евро снова обвалился по отношению к суму — курс валют в Узбекистане

© REUTERS / RALPH ORLOWSKI
Экономика
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Тема:
Курс доллара и евро к суму в Узбекистане (23)
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Центральный банк Узбекистана с 8 мая установил новый обменный курс американской и европейской валют.

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Официальный курс евро в Узбекистане упал по сравнению с прошлой неделей на 146,26 сума. Теперь европейская валюта стоит 9638,85 сума.

Соответствующие данные приводит Центральный банк республики.

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© Foto : GlobUz
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Официальный курс доллара опустился незначительно — на 8,96 сума, составив 8059,24 сума.

Что касается курса рубля, то он потерял 0,98 сума и стоит 128,73 сума.

Центральный банк может оказывать воздействие на уровень спроса и предложения иностранной валюты через денежно-кредитную политику посредством сдерживания роста денежной массы и повышения привлекательности активов в национальной валюте, передает пресс-служба Центробанка.

Тема:
Курс доллара и евро к суму в Узбекистане (23)



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