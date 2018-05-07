Евро снова обвалился по отношению к суму — курс валют в Узбекистане

Центральный банк Узбекистана с 8 мая установил новый обменный курс американской и европейской валют.

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Официальный курс евро в Узбекистане упал по сравнению с прошлой неделей на 146,26 сума. Теперь европейская валюта стоит 9638,85 сума.

Соответствующие данные приводит Центральный банк республики.

© Foto : GlobUz Центробанк Узбекистана рассказал, какие суммы в валюте можно снимать с карт

Официальный курс доллара опустился незначительно — на 8,96 сума, составив 8059,24 сума.

Что касается курса рубля, то он потерял 0,98 сума и стоит 128,73 сума.

Центральный банк может оказывать воздействие на уровень спроса и предложения иностранной валюты через денежно-кредитную политику посредством сдерживания роста денежной массы и повышения привлекательности активов в национальной валюте, передает пресс-служба Центробанка.