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Завод, архивное фото

Британия может профинансировать строительство Джизакского нефтезавода

© Sputnik / Максим Богодвид
Экономика
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По оценке экспертов, это важный для республики по своему геополитическому значению проект мощностью переработки 5 миллионов тонн нефти в год.

ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Великобритания может профинансировать проект по строительству Джизакского нефтеперерабатывающего завода, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Доллары США
© pixabay
Британия профинансирует нефтегазовые проекты в Узбекистане
Свою заинтересованность в этом выразило Британское агентство экспортного финансирования (UKEF). Переговоры сторон прошли еще в апреле этого года в Лондоне в рамках первого британо-узбекского энергетического форума "Инвестиционный потенциал нефтегазовой отрасли Узбекистана".

На форуме компания "Узбекнефтегаз" презентовала проект по строительству нового современного нефтеперерабатывающего комплекса в Джизакской области. По оценке экспертов, это важный для республики по своему геополитическому значению проект мощностью переработки 5 миллионов тонн нефти в год.

Преимущество нового НПЗ в том, что он будет получать по нефтепроводу сырье, поставляемое с месторождений России и Казахстана. Одна из ниток нефтепровода Омск — Павлодар — Чимкент протянута до местности близ Джизакской области. Оттуда к комплексу будет проложен трубопровод длиной всего 100 километров, что позволит обеспечивать его нефтью с минимальными затратами.

Завод будет производить 3,1 миллиона тонн моторного топлива, соответствующего стандарту "Евро-5", более 1 миллиона тонн авиационного керосина, а также сжиженный газ, мазут, битум и другую продукцию. С введением в промышленную эксплуатацию Джизакского НПЗ будет создано более двух тысяч рабочих мест.

Проектирование комплекса осуществляет компания Wood — Amec Foster Wheeler. Кроме того, международными консультантами проекта выступают White & Case — в качестве юридического консультанта, Argus Media — в качестве маркетингового консультанта, "Газпромбанк" — в качестве финансового и ERM — в качестве экологического консультанта.

Логотип компании ExxonMobil
AP Photo / Reed Saxon, File
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На сегодняшний день заключены рамочные соглашения об участии в финансировании проекта с ведущими банками, такими, как корейский Эксимбанк, Государственный банк развития Китая, "Газпромбанк" и "Кредит Свисс".

Напомним, что всего Великобритания через UKEF намерена профинансировать в Узбекистане инвестиционные проекты в нефтегазовой сфере на 1,25 миллиарда фунтов стерлингов. Для этого около месяца назад между Фондом реконструкции и развития Узбекистана и Британским агентством был подписан меморандум.

Теги:
Джизак, Великобритания, Узбекистан, Экономика, бизнес и финансы



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