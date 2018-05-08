Узбекистан станет изготавливать фары для новой Lada Granta

Для реализации проекта с АвтоВАЗом на заводе намерены использовать современные технологии индийской компании Neolite Zkw Lightings Pvt Ltd и немецкой Genter Service GmbH.

ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Совместное предприятие "УзЧасис" в Намангане с июля начинает выпуск комплектующих для обновленной линейки автомобилей Lada. Об этом пишет пресс-служба правительства Узбекистана.

Sputnik АвтоВАЗ намерен продать до конца года свыше 3 тысяч авто в Узбекистане

"Будут изготавливаться и поставляться на предприятия компании АвтоВАЗ передние фары для автомобиля Lada Granta FL, номерные лампы Lada Vesta SW/SW Cross, а также около десяти видов освещающих ламп для автомобилей Lada 2190, Lada 2191, Lada 8450, Lada 1117 и Lada 1119", — говорится в сообщении.

Для реализации проекта с АвтоВАЗом на заводе намерены использовать современные технологии индийской компании Neolite Zkw Lightings Pvt Ltd и немецкой Genter Service GmbH. Дополнительно будет создано 35 новых рабочих мест.

Ранее сообщалось, что российский АвтоВАЗ планирует до конца года продать в Узбекистане порядка четырех тысяч автомобилей. Также российский автопроизводитель хочет организовать сеть собственных дилерских центров по всей республике.