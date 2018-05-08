Узбекистан станет изготавливать фары для новой Lada Granta

ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Совместное предприятие "УзЧасис" в Намангане с июля начинает выпуск комплектующих для обновленной линейки автомобилей Lada. Об этом пишет пресс-служба правительства Узбекистана.
Для реализации проекта с АвтоВАЗом на заводе намерены использовать современные технологии индийской компании Neolite Zkw Lightings Pvt Ltd и немецкой Genter Service GmbH. Дополнительно будет создано 35 новых рабочих мест.
Ранее сообщалось, что российский АвтоВАЗ планирует до конца года продать в Узбекистане порядка четырех тысяч автомобилей. Также российский автопроизводитель хочет организовать сеть собственных дилерских центров по всей республике.