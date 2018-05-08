"Узбекэкспертиза" запустила Telegram-канал

С помощью Telegram-канала участники ВЭД смогут легко находить коды товарной номенклатуры и оперативно обращаться по интересующим вопросам к представителям компании.

ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. АО "Узбекэкспертиза" при Министерстве внешней торговли Узбекистана запустило Telegram-бот по поиску кодов товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД РУ) и другой необходимой для экспортеров и импортеров информации.

"Мы совершенствуем работу со своей целевой аудиторией, используя современные технологии. Telegram-бот облегчает процесс оформления необходимых для экспорта и импорта документов. Он позволяет в два клика найти информацию о классификации продукции в соответствии с ТН ВЭД РУ, а также оперативно получить сведения о деятельности и других услугах компании", — приводит слова генерального директора акционерного общества Улугбека Абдуганиева пресс-служба "Узбекэкспертизы".

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С помощью данного Telegram-бота участники ВЭД могут напрямую обращаться по интересующим вопросам к представителям компании, получать доступ к онлайн-заявкам на услуги АО "Узбекэкспертиза".

Чтобы начать пользоваться данным ботом, необходимо ввести в поисковой строке мессенджера Telegram ник @uzbekexpertiza_bot и запустить чат с помощью команды "старт".