Центробанк озвучил, сколько валюты приобрели узбекистанцы за январь-апрель

ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Банки Узбекистана в период с января по апрель 2018 года продали населению 150,6 миллиона долларов, а купили — 646,2 миллиона долларов, следует из обзора внутреннего валютного рынка за январь-апрель 2018 года, опубликованного Центробанком.

Регулятор отметил, что тенденция увеличения объема покупки иностранной валюты у населения наблюдается с февраля 2018 года, что может рассматриваться как следствие укрепления национальной валюты.

Объем покупки банками иностранной валюты у населения намного превышает объемы продажи.

"Тем не менее, после внедрения механизма снятия с международных платежных карт купленной иностранной валюты, в апреле 2018 года спрос населения на иностранную валюту вырос на 45% по сравнению с мартом т.г. и составил 47 млн долларов", — говорится в обзоре.

Физические лица в апреле этого года сняли с международных платежных карт через банкоматы и кассы баннков 16,3 млн долларов, что составило 35% от все купленной ими валюты. Сумма за одну операцию в среднем составила 561 доллар.

Еще 4,1 млн или 9% купленной в апрелевалюты физические лица приобрели через мобильные приложения, осуществляющие онлайн-конверсию.

Всего за январь-апрель 2018 года 56% или 84,7 млн долларов от общего объема купленной физическими лицами иностранной валюты приходится на долю частных предпринимателей, занимающихся импортом.