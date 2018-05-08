Узбекистанцы к апрелю получили из-за границы переводы на 1,3 млрд долларов

Стабильно растут переводы в национальной валюте, отметил в Центробанке.

ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Узбекистанцы в январе-апреле 2018 года получили международные денежные переводы на 1,3 млрд долларов, следует из обзора внутреннего валютного рынка, опубликованного Центробанком Узбекистана.

Пользователи международных денежных переводов в ноябре 2017 года получили возможность проведения трансграничных переводов в национальной валюте путем автоматической конверсии.

"После этого объемы выдаваемых денежных переводов в национальной валюте стабильно растут, что свидетельствует о снижении спроса населения на наличную иностранную валюту", —говорится в обзоре регулятора.

Удельный вес отправляемых переводов в национальной валюте начиная с января 2018 года находится на стабильном уровне и равен в среднем 11% от общего объема.

Напомним, коммерческие банки с января по апрель 2018 года составил 150,6 млн долларов, а объем покупки валютных средств у населения — 646,2 млн долларов.