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Золотые слитки

Центробанк Узбекистана начинает продажу драгметалов иностранным гражданам

© Sputnik / Александр Кондратюк
Экономика
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2010

Выпущенные в оборот слитки смогут приобретать граждане и юридические лица в качестве инвестиций, в том числе нерезиденты Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 10 мая – Sputnik. Центробанк Узбекистана предлагает внедрить в банковскую систему обезличенные металлические счета (ОМС), позволяющие хранить сбережения в драгметаллах, для юридических и физических лиц, в том числе нерезидентов, следует из проекта соответствующего закона, обнародованного в четверг.

Проект закона "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" опубликован на портале системы оценки воздействия актов законодательства (СОВАЗ) для общественного обсуждения. В соответствии с графиком разработчика документ может поступить в парламент в июле.

"В целях обеспечения оборота слитков могут использоваться обезличенные металлические счета, открываемые коммерческими банками для физических и юридических лиц, в соответствии с законодательством", — говорится в тексте законопроекта.

Согласно документу, Центробанк предлагает ввести порядок выпуска в оборот драгоценных металлов и драгоценных камней, который будет определен кабмином Узбекистана. В настоящий момент в республике оборот драгметаллов не предусматривает участие в нем физических лиц, а список юридических лиц строго ограничен.

Золотые слитки
Sputnik / Павел Лисицын
Узбекистан начнет продавать иностранцам золотые слитки
Выпущенные в оборот слитки могут приобретаться физическими и юридическими лицами, включая нерезидентов Узбекистана, в качестве инвестиций. При совершении сделок с инвестиционными слитками оплата будет производиться в национальной валюте — сумах, с использованием сложившихся на международном рынке цен на момент совершения сделки.

ОМС — счет клиента, на котором числится принадлежащий ему драгоценный металл в граммах, без указания конкретных индивидуальных признаков слитков (наименование, количество слитков, проба, производитель, серийный номер и другое).

Теги:
драгоценные металлы, Инвестиции, слитки, Центральный банк Республики Узбекистан, Узбекистан



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