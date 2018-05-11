Для получения сертификата заводу необходимо было полностью выполнить требования по 44 показателям. Проверка соответствия стандартам проводилась специалистами корпорации General Motors из Южной Кореи, КНР, США и Индии.

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Асакинский автомобильный завод GM Uzbekistan получил третью степень интеграции качества в производственные процессы — сертификат BIQ III (Built-In Quality), сообщает корреспондент Sputnik.

Обладание BIQ III позволит автозаводу осваивать практически всю линейку автомобилей на глобальных платформах GM. Сегодня здесь выпускают автомобили под брендами Chevrolet и Ravon, среди которых Matiz, Spark (R2), Nexia (R3), Cobalt (R4), Lacetti (Gentra).

"Получение сертификата стало результатом масштабной работы, проведенной на автозаводе за последние три года и направленной на обеспечение соответствия всем требованиям по качеству. За прошедшее время проведена полная модернизация технологического оборудования, обновлена его структура, внедрены новейшие системы и инструменты GM по управлению производством, сотрудники предприятия прошли соответствующее обучение на заводах GM в Южной Корее, Китае, Таиланде, Индии", — отметили в GM Uzbekistan.

GM Автозавод в Асаке получил возможность производить новейшие модели GM

Для получения сертификата заводу необходимо было полностью выполнить требования по 44 показателям. Проверка соответствия стандартам проводилась специалистами корпорации General Motors из Южной Кореи, КНР, США и Индии. Результат показал, что соответствие завода требованиям составляет 100% при минимальном уровне в 95,5%.

Сертификат узбекской стороне был вручен вице-президентом GM International Филом Кинли.

В настоящее время на автозаводе в Асаке работает более восьми тысяч сотрудников. Его общая площадь составляет 72 га, а мощность — порядка 250 тысяч авто в год. В ближайшие годы на предприятиях GM Uzbekistan планируется запустить серийное производство двух новых моделей — внедорожника Tracker и модернизированной модели Cobalt.

GM Автозавод в Асаке получил возможность производить новейшие модели GM

В целом производство легковых автомобилей в Узбекистане в январе-апреле этого года увеличилось на 26,4%, превысив отметку в 51 тысячу, а автомобильных двигателей — на 37,9%, до 40 780 единиц.