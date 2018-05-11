Мирзиёев поручил создать собственный бренд сельхозтехники

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. В Узбекистане в ближайшие месяцы должен появиться собственный узнаваемый бренд сельскохозяйственной техники, сообщает корреспондент Sputnik со ссылкой на постановление главы государства.

© Sputnik / Виталий Аньков Совет да морковь: фермеров и дехкан объединят в организацию

Мирзиёев поручил "Узагротехсаноатхолдингу" совместно с Министерством экономики, Министерством финансов и Государственным комитетом по инвестициям до середины августа подготовить Концепцию развития отечественного сельскохозяйственного машиностроения, предусмотрев разработку и внедрение в производство отечественного бренда сельскохозяйственной техники.

Кроме того, эти ведомства должны представить Программу локализации по каждому виду сельскохозяйственной техники с конкретным перечнем инвестиционных проектов по созданию новых и модернизации, техническому и технологическому перевооружению предприятий сельскохозяйственного машиностроения до 2020 года, а также Программу снижения себестоимости сельхозтехники и ее компонентов. При это особое внимание должно быть уделено привлечению средств международных финансовых институтов.

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Президент также утвердил новый порядок закупки техники. Теперь формирование портфеля заказов на поставку сельскохозяйственной техники будет осуществляться преимущественно в ходе региональных ярмарок с участием отечественных и ведущих мировых производителей, проводимых два раза в год — в феврале-марте и сентябре-октябре. При этом в феврале-марте планируется заключать дополнительные договоры на поставку сельскохозяйственной техники на текущий год, в сентябре-октябре — на предстоящий год.

Напомним, что сегодня в стране при общей потребности сельского хозяйства более чем в 172 тысячах единиц техники парк насчитывает 146 тысяч. Обеспеченность фермерских хозяйств высокопроизводительными пропашными тракторами составляет 75%, зерноуборочными комбайнами — 86%, хлопкоуборочными машинами — 28%, сеялками хлопчатника — 60%, сеялками зерна — 25%.

Всего с учетом не хватающей и устаревшей техники в республике имеется потребность в 82 тысячах единиц различной сельхозтехники и оборудования. Только в этом году планируется поставить фермерам 16 тысяч единиц техники, в том числе в первом полугодии — 5,8 тысячи единиц.