Мирзиёев поручил создать собственный бренд сельхозтехники

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. В Узбекистане в ближайшие месяцы должен появиться собственный узнаваемый бренд сельскохозяйственной техники, сообщает корреспондент Sputnik со ссылкой на постановление главы государства.
Кроме того, эти ведомства должны представить Программу локализации по каждому виду сельскохозяйственной техники с конкретным перечнем инвестиционных проектов по созданию новых и модернизации, техническому и технологическому перевооружению предприятий сельскохозяйственного машиностроения до 2020 года, а также Программу снижения себестоимости сельхозтехники и ее компонентов. При это особое внимание должно быть уделено привлечению средств международных финансовых институтов.
Напомним, что сегодня в стране при общей потребности сельского хозяйства более чем в 172 тысячах единиц техники парк насчитывает 146 тысяч. Обеспеченность фермерских хозяйств высокопроизводительными пропашными тракторами составляет 75%, зерноуборочными комбайнами — 86%, хлопкоуборочными машинами — 28%, сеялками хлопчатника — 60%, сеялками зерна — 25%.
Всего с учетом не хватающей и устаревшей техники в республике имеется потребность в 82 тысячах единиц различной сельхозтехники и оборудования. Только в этом году планируется поставить фермерам 16 тысяч единиц техники, в том числе в первом полугодии — 5,8 тысячи единиц.