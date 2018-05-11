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Здание Сбербанка России на улице Вавилова в Москве

Сбербанк назвал регионы РФ, в которых будет создан исламский банк

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Экономика
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Точная дата начала работы исламского банка зависит от консалтинговой компании KPMG, это альтернативный вид услуг, который оказывается по шариату.

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Сбербанк определил российские регионы, в которых опробует проект исламского банка, концепт должен быть разработан до конца июня.

Об этом сообщил сообщил РИА Новости советник зампреда правления крупнейшего российского банка Бехнам Гурбан-Заде в кулуарах международного экономического саммита "Россия — Исламский мир: KazanSummit 2018".

"На сегодняшний день мы рассматриваем три пилотных региона: Республика Татарстан, Чеченская Республика и Республика Башкирия", — ответил он на вопрос, в каком регионе России откроется исламский банк.

Сбербанк России
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Гурбан-Заде добавил, что точная дата начала работы такого банка зависит в том числе от консалтинговой компании KPMG, которая разрабатывает для Сбербанка концептуальное решение.

"До конца июня мы должны завершить проект с компанией KPMG, дальше будет принято решение по пилотированию исламского банка", — пояснил он.

Исламский банкинг — это альтернативный вид финансовых услуг, соответствующих принципам финансирования, которое широко применяют в странах Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Его главная особенность — отказ от ссудного процента, высокорисковых операций и сделок с неопределенностью.

Сбербанк в январе прошлого года провел пилотную сделку по исламскому финансированию с лизинговой компанией Татарстана и планирует постепенно развивать это направление.

Теги:
министр финансов, исламский банкинг, банки, Сбербанк, Россия



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