На рынке "Миробод" открыли пункт для отправки международных переводов

Услугу по переводу денег в сумах в Узбекистане ввели 1 декабря 2017 года.

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Акционерный коммерческий банк "Кишлоккурилишбанк" накануне открыл пункт для отправки международных денежных переводов на территории дехканского рынка "Миробод".

Пункт будет работать с 9 до 18 часов по международным денежным переводам через платежные системы WESTERN UNION, MONEY GRAM, "Золотая корона", Сontact и "Азия-экспресс", передает пресс-служба Хокимията Ташкента.

ANDREAS SOLARO / AFP Первое место по переводам из РФ: сколько денег узбеки отправили на родину

Граждане могут отправить перевод в сумах (в наличной форме и через банковские пластиковые карты), а получатель по своему усмотрению выберет вид валюты, в которой хочет получить деньги.

Размер комиссионных при переводе WESTERN UNION и MONEY GRAM устанавливается исходя из государства, куда отправляется валюта, и суммы перевода. За денежные переводы через системы "Золотая корона", Contact и "Азия-экспресс" взимается 1% от суммы.

Услугу по переводу денежных средств за границу в сумах ввели в Узбекистане 1 декабря 2017 года. Первыми ее стали предоставлять Агробанк и Хамкорбанк.