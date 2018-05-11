В Узбекистане в мае ждут самую многочисленную бизнес-делегацию из Германии

ТАШКЕНТ, 11 мая – Sputnik. Делегация представителей компаний и банков из Германии, в которую войдут более 70 человек, посетит Узбекистан 14-16 мая, сообщает агентство "Жахон".
Визит организован посольством Узбекистана в ФРГ совместно с Восточным комитетом немецкой экономики и германо-узбекским деловым советом.
В рамках визита 15 мая в Ташкенте состоится IV заседание германо-узбекского делового совета, бизнес-форум и кооперационная биржа. Кроме того, члены делегации примут участие в торжественной церемонии запуска производственной линии завода Knauf Gips в Бухарской области, также посетят в Ташкенте территорию бывшего завода "Алгоритм", где планируется создание немецкой промышленной зоны.
"Запланированы отдельные встречи с представителями различных предприятий Узбекистана, выезд в регионы республики в целях обсуждения перспектив сотрудничества. По итогам мероприятий стороны намерены подписать соглашения, направленные на реализацию совместных проектов", — говорится в сообщении.
Отмечается, что Германия относится к числу важнейших партнеров Узбекистана, развитие сотрудничества с которым остается одной из приоритетных задач внешнеполитической и внешнеэкономической стратегии страны.