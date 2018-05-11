Завод ПСМ из Ярославля представит разработки на выставке в Ташкенте

На заводе уверены, что производственные мощности и продуктовая линейка компании позволят расширить сотрудничество с предприятиями Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Ярославский завод ПСМ представит разработки в сфере дизельных электростанций на 13-ой Международной специализированной выставке "Энергетика, энергосбережение, альтернативные источники энергии, силовая электроника — Power Uzbekistan 2018", которая состоится в Ташкенте с 16 по 18 мая.

В рамках выставки стенд ярославской компании посетит представитель Торгового представительства России в Узбекистане Евгений Шелдинов.

"На текущий момент поставки ПСМ в Республику Узбекистан носят эпизодический характер. Самый крупный контракт за последние два года — отгрузка дизельных электростанций для резервного энергоснабжения офисного здания международной нефтесервисной компании ERIELL в Ташкенте", — рассказал генеральный директор завода Андрей Медведев.

По его словам, производственные мощности и продуктовая линейка компании позволяют расширить возможности сотрудничества с предприятиями Узбекистана.

"В первую очередь, мы ориентированы на нефтегазовую отрасль и сферу добычи полезных ископаемых. Уверен, что участие в выставке Power Uzbekistan 2018 позволит установить новые контакты и расширить границы мест эксплуатации российской техники", — добавил он.

История сотрудничества Ярославской области и Узбекистана началась еще в 1994 году — именно тогда был подписан договор о дружественных связях с Самаркандской областью. А в 1995-м — договор о дружественных связях между Ярославской и Ташкентской областями.

Завод ПСМ — это предприятие, специализирующееся на разработке и производстве техники на базе дизельных двигателей (электростанций, насосных установок и приводов), а также производстве металлоконструкций. Техника ПСМ организует энергоснабжение или страхует его от отключения, перекачивает жидкости, приводит в движение механизмы.