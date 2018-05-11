23:49 11 Мая 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 29°C
Прямой эфир
Поиск
Срочно:
Завод ПСМ примет участие в 13-ой Международной специализированной выставке Энергетика, энергосбережение, альтернативные источники энергии, силовая электроника – Power Uzbekistan 2018.

Завод ПСМ из Ярославля представит разработки на выставке в Ташкенте

Центр экспорта Ярославской области
Экономика
Получить короткую ссылку
4430

На заводе уверены, что производственные мощности и продуктовая линейка компании позволят расширить сотрудничество с предприятиями Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Ярославский завод ПСМ представит разработки в сфере дизельных электростанций на 13-ой Международной специализированной выставке "Энергетика, энергосбережение, альтернативные источники энергии, силовая электроника — Power Uzbekistan 2018", которая состоится в Ташкенте с 16 по 18 мая.

В рамках выставки стенд ярославской компании посетит представитель Торгового представительства России в Узбекистане Евгений Шелдинов.

"На текущий момент поставки ПСМ в Республику Узбекистан носят эпизодический характер. Самый крупный контракт за последние два года — отгрузка дизельных электростанций для резервного энергоснабжения офисного здания международной нефтесервисной компании ERIELL в Ташкенте", — рассказал генеральный директор завода Андрей Медведев.

По его словам, производственные мощности и продуктовая линейка компании позволяют расширить возможности сотрудничества с предприятиями Узбекистана.

"В первую очередь, мы ориентированы на нефтегазовую отрасль и сферу добычи полезных ископаемых. Уверен, что участие в выставке Power Uzbekistan 2018 позволит установить новые контакты и расширить границы мест эксплуатации российской техники", — добавил он.

История сотрудничества Ярославской области и Узбекистана началась еще в 1994 году — именно тогда был подписан договор о дружественных связях с Самаркандской областью. А в 1995-м — договор о дружественных связях между Ярославской и Ташкентской областями.

Завод ПСМ — это предприятие, специализирующееся на разработке и производстве техники на базе дизельных двигателей (электростанций, насосных установок и приводов), а также производстве металлоконструкций. Техника ПСМ организует энергоснабжение или страхует его от отключения, перекачивает жидкости, приводит в движение механизмы.

Теги:
Ярославль, Ташкент, Выставка



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Стеклянный мост в национальном павильоне Казахстана
    После ЭКСПО

    Почему закрыли Арт-центр и как изменится территория ЭКСПО в Астане, узнали корреспонденты Sputnik Казахстан.

  • В международном аэропорту Манас появилась новая фотозона — экостена
    Фото на память

    В международном аэропорту Бишкека "Манас" появилась новая зона для селфи, где пассажиры могут сфотографироваться на скамейках на фоне зелени.

  • Открытие сборочного производства белорусских тракторов ОАО МТЗ в Гиссаре
    Таджикский "Беларус"

    В таджикистанском Гиссаре состоится церемония открытия завода по сборке белорусских тракторов, которую посетят президенты Эмомали Рахмон и Александр Лукашенко.

  • Азербайджанец ухаживает за парком Героев
    Никто не забыт

    За пять лет пенсионер из азербайджанского Товуза превратил обветшавший парк Героев в зеленый уголок, ставший любимым местом отдыха для сотен жителей городка.

  • Кабель
    Гроза в офлайне

    Специалисты оператора связи "Белтелеком" обратились к абонентам с рекомендацией отключать модемы во время грозы.

  • Уничтожение клопов в Адзюбже
    По всем фронтам

    Замминистра сельского хозяйства Абхазии рассказал, как в республике идет борьба с мраморным клопом - опасным вредителем, который угрожает урожаю.

  • Встреча президента РФ Владимира Путина и президента Монголии Халтмагийна Баттулги в рамках III Восточного экономического форума (7 сентября 2017). Владивоток, Россия
    До встречи в Сочи

    Президент России Владимир Путин проведет переговоры с новым премьером Армении Николом Пашиняном 14 мая на полях саммита ЕАЭС в Сочи.

  • Посол России в Латвии Евгений Лукьянов на церемонии захоронения останков советских воинов на братском кладбище в Ропажи
    История семьи

    Посол России в Латвии рассказал, что для него значит Великая Отечественная война, что о ней говорили ему родители, и как понимают это событие в истории его дети и внуки.

  • Волонтер из Литвы Иннокентий Зарецкий
    В ожидании праздника

    Волонтер из Литвы, который будет помогать на ЧМ-2018 в Калининграде, рассказал Sputnik о своих ожиданиях от предстоящей поездки в Россию.

  • доступ запрещен полиция
    Неподъемный кредит

    В Кишиневе мужчина застрелился в офисе кредитной компании — в этот день у него должны были отобрать квартиру в счет долга, который тот не успел погасить.

  • Трубы для Северного потока
    Будьте спокойны!

    Берлин успокоил страны Балтии относительно "Северного потока-2" и пообещал учесть их позицию в отношении проекта.

  • Акция в рамках Всемирного дня окружающей среды
    Берегите лес!

    Экологическая акция по очистке лесов от мусора пройдет в Северной Осетии в рамках "Всероссийского дня посадки леса".

  • Стеклянный мост в национальном павильоне Казахстана
    После ЭКСПО

    Почему закрыли Арт-центр и как изменится территория ЭКСПО в Астане, узнали корреспонденты Sputnik Казахстан.

  • В международном аэропорту Манас появилась новая фотозона — экостена
    Фото на память

    В международном аэропорту Бишкека "Манас" появилась новая зона для селфи, где пассажиры могут сфотографироваться на скамейках на фоне зелени.

  • Открытие сборочного производства белорусских тракторов ОАО МТЗ в Гиссаре
    Таджикский "Беларус"

    В таджикистанском Гиссаре состоится церемония открытия завода по сборке белорусских тракторов, которую посетят президенты Эмомали Рахмон и Александр Лукашенко.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Мультимедиа

Снайпер на огневой позиции в районе бывшего лагеря палестинских беженцев Ярмук в южном пригороде Дамаска
Наступил мир: вывод боевиков из лагеря палестинских беженцев Ярмук
Мощное наводнение в Салониках
Отдых для экстремалов: улицы греческих Салоник превратились в бурные реки
Таможенные правила России 2018 года
Как избежать приключений на границе: собираемся в Россию по всем правилам

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054