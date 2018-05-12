Глава правления "Дори-Дармон" рассказал, как компания выходит из кризиса

Временно исполняющий обязанности председателя правления "Дори-Дармон" Равшан Азимов, назначенный на эту должность чуть больше месяца назад, рассказал, как намерен выводить из затянувшегося кризиса крупнейшую в Узбекистане фармацевтическую компанию и что уже сделано в этом направлении.

ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Говоря о ситуации в отрасли, глава компании отметил, что страна, исторически богатая гениями в области медицины, и где фактически зарождались азы современной фармацевтической науки, сегодня вынуждена практически заново выстраивать всю систему и создавать совершенно новую индустрию в производстве и обеспечении населения медикаментами.

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"То есть я хочу сказать, что годами мы восхищались этим богатым наследием, но все, что происходило на практике, оставляет желать лучшего", — подчеркнул Азимов.

По его мнению, у отрасли есть огромный потенциал, интеллектуальные ресурсы, конкурентоспособные во всех смыслах компании, в ряду которых и "Дори-Дармон".

На сегодняшний день в системе компании функционируют 8 акционерных обществ, 13 обществ с ограниченной ответственностью, 17 оптовых складов, 15 контрольно-аналитических лабораторий, около 2 тысяч аптек и их филиалов, свыше 700 из которых открыты при сельских врачебных пунктах и сельских семейных поликлиниках.

Подразделения компании, занимающиеся реализацией медикаментов населению и лечебно-профилактическим учреждениям — это отдельные юридические единицы, которые самостоятельно осуществляют свою финансово-хозяйственную деятельность.

В связи с этим, озвучивая задачи, которые сегодня компания должна решить безотлагательно, Азимов отметил, что такая автономность подразделений мешала формированию единой системы закупа и реализации препаратов, а также общему подходу к их ценообразованию с учетом конъюнктуры рынка. Из-за этого, заметил он, длительное время прямые поставки препаратов от производителей попросту отсутствовали. Последний контракт был заключен почти год назад.

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"При минимальном аптечном ассортименте, а это порядка 3 — 4 тысячи наименований, продолжилось снижение данного показателя до 1,7 тысячи наименований. Ликвидность и оборачиваемость товарно-материальных ценностей замедлились, в результате чего стали застаиваться препараты, которые из-за истекших сроков годности списывались и уничтожались. А это в итоге вело к дополнительным убыткам", — рассказал председатель правления.

Что было сделано, чтобы переломить такую ситуацию?

По словам Азимова, для выравнивания розничных цен в аптеках по всей системе компании с 3 мая было инициировано проведение инвентаризации и переоценки, в результате чего на 654 вида лекарств были снижены цены до уровня ниже рыночных, и общий убыток при этом заметно сократился.

"Представьте себе, по состоянию на 10 мая этого года задолженность перед отечественными поставщиками составляла 154,2 миллиарда сумов, а перед иностранными партнерами — 37,4 миллиона долларов или 304,5 миллиарда сумов. Что было сделано? Путем применения юридических процедур был разблокирован счет компании. Пока из запланированных 132 миллиардов сумов получен льготный кредит Национального банка на общую сумму 35 миллиардов сумов", — сообщил собеседник.

В ходе переговоров с иностранными поставщиками "Дори-Дармон" заключила контракт на поставку лекарственных средств на общую сумму 5 миллионов долларов. Уже к концу мая планируется получить эти средства. В ближайшей перспективе ожидается поступление новых качественных лекарств производства США на 3 миллиона долларов.

Кроме того, ведутся переговоры с крупнейшей российской компанией на поставку медикаментов на более чем 5 миллионов долларов. Цены этих лекарственных препаратов будут в среднем на 15-20 процентов, а по некоторым наименованиям даже до 50 процентов ниже, чем на рынке.

По словам Азимова, за счет препаратов, которые поступают в рамках заключенных контрактов, существенно расширится ассортимент прежде всего социальных аптек.

"На сегодняшний день в республике открыты 1977 социальных аптек, еще 127 — в процессе получения лицензии, в 68 аптеках ведутся ремонтные работы и оснащение необходимым оборудованием, 40 социальных аптек открыты на базе частных. Таким образом, до конца первого полугодия 2018 года число социальных аптек в стране заметно возрастет", — проинформировал глава компании.

Что касается граждан, проживающих в труднодоступных и отдаленных районах, подчеркнул Азимов, то сегодня их обеспечивают необходимыми медикаментами 130 передвижных аптек на базе изотермических фургонов Izusu и автомобилей Damas. По его словам, в проект по социальным аптекам вовлечены и активно работают многие министерства и ведомства.

Руководитель "Дори-Дармон" также отметил, что в настоящее время в республике готовится законопроект по либерализации ввоза лекарственных средств и изделий медицинского назначения, который существенно облегчит закуп и ввоз препаратов из стран с жесткой регуляторной политикой в отношении качества медикаментов.