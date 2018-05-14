Узбекистанцы выступили против комиссии в банках за "плохие" доллары

ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. На портале коллективных обращений "Менинг фикрим" зарегистрирована петиция, направленная против взимания банками комиссии за прием так называемых "плохих" долларов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
"Их отправляют в Национальный банк внешнеэкономической деятельности для последующего обмена на суммы с комиссией от 5 процентов до 20 процентов? Наша банковская система должна осознавать, что в таких странах как Пакистан, Индия, Китай, Афганистан, Малайзия, Индонезия и других эти штампы и печати являются признаками подлинности купюр. Почти все туристы из этих стран испытывают эти неудобства", — отмечает автор.
На самом деле сложившаяся ситуация еще хуже. Многие годы население Узбекистана могло приобретать валюту только на черном рынке. Естественно, тогда мало кто заботился о сохранности купюр, большая часть долларов складывалась пополам, хранилась в таком состоянии годами. При этом выбора не было никакого, приходилось брать то, что дают и приобретать любые доступные купюры.
После либерализации рынка валюты многие узбекистанцы столкнулись с тем, что банки стали отказываться брать доллары "не первой свежести". Выход сейчас один — заплатить комиссию банку за ветхую купюру.
Самое интересное, что, получая денежный перевод в банках, вы вполне можете стать обладателем такой вот ветхой купюры. Лучше всего ее сразу поменять у кассира, который поморщиться, но будет обязан вам выдать новую. Но попробуйте прийти в банк с ней на следующий день — без комиссии уже не возьмут и можете не доказывать, что вы ее получили здесь же вчера.