Узбекистанцы выступили против комиссии в банках за "плохие" доллары

Многие туристы из зарубежных стран недоумевают, почему в обменных пунктах валюты у них не принимают купюры с дырками от степлеров, печатями и штампами.

ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. На портале коллективных обращений "Менинг фикрим" зарегистрирована петиция, направленная против взимания банками комиссии за прием так называемых "плохих" долларов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Как отмечает автор петиции, многие туристы из зарубежных и, в частности, азиатских стран недоумевают, почему в обменных пунктах валюты у них не принимают купюры с дырками от степлеров, печатями и штампами.

"Их отправляют в Национальный банк внешнеэкономической деятельности для последующего обмена на суммы с комиссией от 5 процентов до 20 процентов? Наша банковская система должна осознавать, что в таких странах как Пакистан, Индия, Китай, Афганистан, Малайзия, Индонезия и других эти штампы и печати являются признаками подлинности купюр. Почти все туристы из этих стран испытывают эти неудобства", — отмечает автор.

На самом деле сложившаяся ситуация еще хуже. Многие годы население Узбекистана могло приобретать валюту только на черном рынке. Естественно, тогда мало кто заботился о сохранности купюр, большая часть долларов складывалась пополам, хранилась в таком состоянии годами. При этом выбора не было никакого, приходилось брать то, что дают и приобретать любые доступные купюры.

После либерализации рынка валюты многие узбекистанцы столкнулись с тем, что банки стали отказываться брать доллары "не первой свежести". Выход сейчас один — заплатить комиссию банку за ветхую купюру.

Самое интересное, что, получая денежный перевод в банках, вы вполне можете стать обладателем такой вот ветхой купюры. Лучше всего ее сразу поменять у кассира, который поморщиться, но будет обязан вам выдать новую. Но попробуйте прийти в банк с ней на следующий день — без комиссии уже не возьмут и можете не доказывать, что вы ее получили здесь же вчера.