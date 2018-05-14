ЕИБ готов выделить Узбекистану первые кредиты на полмиллиарда долларов

ЕИБ планирует выделить рамочные кредиты на проекты по управлению водными ресурсами, теплоснабжением, в области энергоэффективности и аграрного сектора.

ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Европейский инвестиционный банк планирует предоставить Узбекистану первые кредиты на общую сумму около 500 миллионов долларов, сообщает в понедельник телеканал "Узбекистан 24" со ссылкой на вице-президента ЕИБ Васила Худака.

Sputnik / Сергей Пятаков Соглашение о деятельности ЕИБ в Узбекистане вступило в силу

По данным телеканала, ЕИБ планирует выделить рамочные кредиты на проекты по управлению водными ресурсами, теплоснабжением, в области энергоэффективности и аграрного сектора.

"Форма финансирования — рамочные кредиты — обеспечит Узбекистану большую гибкость в выборе проектов, которые можно финансировать по своему усмотрению с учетом собственных интересов и приоритетов", — добавляет телеканал.

В конце апреля заместитель председателя Госкомитета по инвестициям Узбекистана Шухрат Вафаев сообщал, что в мае делегация ЕИБ посетит республику, по итогам визита планируется подписать ряд соглашений.

В октябре 2017 года правительство Узбекистана и ЕИБ подписали рамочное соглашение о сотрудничестве, предусматривающее начало работы финансового учреждения в республике.

Узбекистан стал уже четвертой страной в Центральной Азии, где будет вести свою деятельность ЕИБ. К настоящему времени банк уже предоставил около 710 миллионов евро Казахстану, Кыргызстану и Таджикистану на финансирование проектов в инфраструктурной сфере, а также малом и среднем бизнесе.