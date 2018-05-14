Сум продолжил укрепляться — курс валют в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Официальный курс доллара в Узбекистане упал по сравнению с прошлой неделей на 33,41 сума. Теперь американская валюта стоит 8025,83 сума.
Официальный курс евро потерял за неделю 41,56 сума, составив 9597,29 сума.
Что касается курса рубля, то он прибавил 0,90 сума и стоит 129,63 сума.
Центральный банк может оказывать воздействие на уровень спроса и предложения иностранной валюты через денежно-кредитную политику посредством сдерживания роста денежной массы и повышения привлекательности активов в национальной валюте, передает пресс-служба Центробанка.