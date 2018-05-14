Сум продолжил укрепляться — курс валют в Узбекистане

Центральный банк Узбекистана с 15 мая установил новый обменный курс американской и европейской валют.

ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Официальный курс доллара в Узбекистане упал по сравнению с прошлой неделей на 33,41 сума. Теперь американская валюта стоит 8025,83 сума.

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Соответствующие данные приводит Центральный банк республики.

Официальный курс евро потерял за неделю 41,56 сума, составив 9597,29 сума.

Что касается курса рубля, то он прибавил 0,90 сума и стоит 129,63 сума.

Центральный банк может оказывать воздействие на уровень спроса и предложения иностранной валюты через денежно-кредитную политику посредством сдерживания роста денежной массы и повышения привлекательности активов в национальной валюте, передает пресс-служба Центробанка.