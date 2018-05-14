Узбекистан увеличит экспорт лука за счет высокого урожая

При стоимости производства 590 сумов за килограмм лука, фермеры будут получать от "Узагроэспорта" 1200 сумов за кг, далее продукция отправится на экспорт под брендом "Uzagro".

ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Дочернее предприятие холдинга АО "Узагроэкспорт" начало закупать лук у фермерских и дехканские хозяйств Сурхандарьинской области по выгодной цене 1200 сумов за кг.

При средней себестоимости производства 590 сумов за кг, продукция будет отправлены на экспорт. Поставки будут осуществляться под национальным брендом "Uzagro", говорится в пресс-релизе компании.

Такая цена позволит фермерам увеличить свои доходы. Закупка лука будет осуществляться на стандартных условиях — в мешках до 30 кг.