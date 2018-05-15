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Премьер Арипов предложил создать немецкую экономическую зону в Ташкенте

CC0 / pixabay
Экономика
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Узбекская сторона создаст зону на базе производственного комплекса "Алгоритм" в Ташкенте с территорией в более чем 16 гектаров. При этом она готова передать управление этой зоной одной из немецких компаний.

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов предложил создать специальную немецкую промышленную зону в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Эту инициативу он выдвинул на прошедшем во вторник в Ташкенте четвертом заседании Германо-Узбекского делового совета.

Флаг Германии
© Flickr/ Jay Plemon
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"Для создания привлекательных условий немецким компаниям в организации высокотехнологичных и экспортоориентированных производств предлагаем создать специальную немецкую промышленную зону на базе производственного комплекса "Алгоритм" в Ташкенте с территорией в более чем 16 гектаров. При этом мы готовы передать управление этой зоной одной из немецких компаний", — отметил Арипов.

По мнению премьер-министра, создание единственной подобной зоны в Узбекистане будет способствовать активному привлечению немецкого бизнеса в страну и придаст дополнительный импульс экономическому сотрудничеству двух государств.

"Мы готовы к активному сотрудничеству и в регионах республики, в том числе в рамках 14 созданных свободных экономических зон, где инвесторы освобождаются от всех видов налогов на срок до 10 лет, а также в более чем 80 малых промышленных зонах, в которых государство готово бесплатно передать инвесторам производственные площади при условии внесения инвестиций и создания новых рабочих мест", — сказал Абдулла Арипов.

Прокомментировал создание новой зоны и хоким Чиланзарского района Ташкента Даврон Хидоятов.

По его словам, новая зона располагает 86 тысячами квадратных метров готовых площадей, сюда подведены все необходимые инженерные коммуникации, создана транспортная инфраструктура.

"Мы окажем действенную государственную поддержку на всех уровнях реализации проекта, готовы рассматривать все формы сотрудничества с немецкими компаниями в данном направлении. Так, например, возможны долгосрочная аренда площадей или передача территории в собственность при реализации крупных проектов, создание совместных предприятий, задействование других механизмов государственно-частного партнерства", — сказал Хидоятов.

Теги:
Германия, Узбекистан, Экономика, бизнес и финансы



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