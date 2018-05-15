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Здание Национального Банка Узбекистана

Sinosure застраховала контракты с банком ВЭБ Узбекистана на $400 млн

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Экономика
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Китайская страховая компания застраховала поставку в Узбекистан оборудования для легкой промышленности, производства строительных материалов и сельского хозяйства.

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Китайская корпорация по страхованию экспортных кредитов China Export and Credit Insurance Corporation (Sinosure) и Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана (НБУ) во вторник подписали рамочное соглашение о сотрудничестве на сумму 400 миллионов долларов.

"Соглашением предусматривается предоставление со стороны Sinosure страхового покрытия по контрактам на поставку в Узбекистан высокотехнологичного оборудования, произведенного в Китае, для таких отраслей, как легкая промышленность, производство строительных материалов, сельское хозяйство", — передает пресс-служба банка.

Sinosure также будет оказывать страховую поддержку проектам, осуществляемым китайскими компаниями в Узбекистане, финансируемым через Нацбанк ВЭД республики.

Цзян Янь, посол КНР в Узбекистане
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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По данным пресс-службы, наличие страхового покрытия Sinosure позволит финансировать указанные поставки как за счет средств финансовых институтов КНР, так и других зарубежных банков. "Кроме того, это также даст возможность снизить процентную нагрузку для получателей кредитов", — добавили в Нацбанке.

Китай остается одним из крупнейших торгово-экономических и инвестиционных партнеров Узбекистана. По данным узбекской стороны, объем китайских инвестиций в экономику Узбекистана достиг 8 миллиардов долларов — самый высокий показатель среди зарубежных вложений в республику. В Узбекистане функционирует более 700 предприятий с китайскими инвестициями, в том числе 90 — со стопроцентным китайским капиталом, 75 китайских компаний открыли в Узбекистане свои представительства.

Теги:
банки, Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана, Китай, Узбекистан



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