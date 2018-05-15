19:46 15 Мая 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 27°C
Прямой эфир
Поиск
Грузино-узбекский бизнес-форум в Тбилиси

Узбекистан заинтересовал опыт Грузии в производстве вина

© FB / Georgian Chamber of Commerce and Industry
Экономика
Получить короткую ссылку
36 0 0

В узбекско-грузинском бизнес-форуме приняли участие представители автомобильной индустрии, легкой промышленности, фармацевтики, производства алкогольных напитков, электротехники и строительных материалов.

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Представители 12 крупных узбекских фирм, десятки грузинских компаний, а также представители торгово-промышленных палат Грузии и Узбекистана приняли участие в первом грузино-узбекском бизнес-форуме в Тбилиси, сообщает Sputnik Грузия.

"Мы подписали с Торгово-промышленной палатой Узбекистана соглашение о сотрудничестве. Я думаю, что это первый шаг для установления и углубления деловых связей частного сектора обеих стран. Сегодняшний форум показывает, что и с узбекской стороны есть заинтересованность, так как 12 крупных компаний — как частных, так и государственных, представляющих самые разные отрасли, — приехали в Грузию", — сказала президент Торгово-промышленной палаты Грузии Нино Чиковани.

В бизнес-форуме приняли участие представители автомобильной индустрии, легкой промышленности, фармацевтики, производства алкогольных напитков, электротехники и строительных материалов. Среди гостей из Узбекистана были представители национальных авиа- и железнодорожной компаний.

"Мы хотим развивать сотрудничество в сфере туризма, виноделия. Есть очень большой интерес в этих направлениях. Кроме того, у нас сейчас развивается сотрудничество в электробытовой сфере… В Узбекистане продается вода "Боржоми", то есть потребительский рынок тоже очень большой там", — сказал заместитель председателя Государственного комитета Узбекистана по инвестициям Шамиль Бурнашев.

По его словам, планируется проведение рекламных кампаний о туристическом потенциале Грузии в Узбекистане и наоборот.

"Что касается виноделия, то здесь не нужно делать много комментариев. В области виноделия грузины номер один, я так считаю, и они могут оказать хорошее содействие в развитии виноделия в Узбекистане, потому что у нас хорошие условия выращивания винограда", — подчеркнул Бурнашев.

Организаторами первого грузино-узбекского бизнес-форума выступили Торгово-промышленная палата Грузии и Грузино-узбекская бизнес-ассоциация.

В последние годы экономические отношения между Грузией и Узбекистаном успешно развивались, но в 2017 году был зафиксирован спад. Внешнеторговый оборот между странами в 2016 году составил 81 миллион долларов, а в 2017 году — 71 миллион долларов.

По теме

Делегация Узбекистана в Грузии обсудит инвестиционное сотрудничество
Грузите бочками: почему Узбекистан — самый привлекательный рынок для России
Теги:
Грузия, Узбекистан, Экспорт



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Здание одного из центров ASAN, архивное фото
    Въезд разрешен

    С 15 мая граждане полутора десятков стран могут получить азербайджанскую визу прямо в бакинском аэропорту через специальные терминалы.

  • Изготовления топливных таблеток диоксида урана
    В топку

    Первая белорусская атомная станция будет обеспечена российским ядерным топливом на ближайшие 14-15 лет – Минск и Москва подписали соглашение.

  • Вручение верительной граммоты послом РФ в Абхазии Алексеем Двиняниным президенту Абхазии Раулю Хаджимба
    Миссия выполнима

    Новый посол России в Абхазии Алексей Двинянин вручил верительные грамоты президенту республики Раулю Хаджимбе и рассказал о задачах дипмиссии.

  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян на пути от Дома правительства в министерство Экономики (15 мая 2018). Еревaн
    Примерные сроки

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, когда могут состояться досрочные выборы в парламент страны.

  • Пикет у здания Полиции безопасности против ареста Александра Гапоненко
    "Мы – сила!"

    Штаб защиты русских школ Латвии проведет митинг солидарности с политзаключенными Александром Гапоненко и Владимиром Линдерманом.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте
    Ничего не обещала

    Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что не давала никаких обещаний и никого не поддерживала, а содержание ее переписки с Масюлисом поняли неправильно.

  • Национальный банк Молдовы
    Кто не рискует…

    Национальный банк Молдовы сделал важное заявление о рисках, связанных с криптовалютами: о чем предупреждает регулятор?

  • Нарвский колледж, где проводятся Майские чтения в этом году
    Майские чтения

    В течение недели ученые из Санкт-Петербурга прочтут серию лекций по российской истории и литературе в Нарвском колледже Тартуского университета.

  • Международный аэропорт Владикавказ
    Родная речь

    В честь Дня осетинского языка в аэропорту Владикавказа голосовые информационные объявления будут звучать не только на русском, но и на осетинском языке.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Мультимедиа

Салон красоты в Кабуле
Женские будни в Кабуле: как работает салон красоты в афганской столице
Как строили Крымский мост. Ускоренная видеоверсия
Крымский мост. Поехали: два года стройки за три минуты
Узбекско-американские отношения
Какое будущее ждет Ташкент и Вашингтон

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054