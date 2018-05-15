Глава ТПП: Узбекистан завершит процесс вступления в ВТО через 4-5 лет

Узбекистан подал заявку на вступление в ВТО еще в 1994 году, в ходе визита Шавката Мирзиёева в Сеул прошлой осенью, Корея обещала оказать помощь по этому вопросу.

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Узбекистан намерен пройти путь по вступлению во Всемирную торговую организацию (ВТО) за 4-5 лет, сообщил во вторник председатель Торгово-промышленной палаты Узбекистана Адхам Икрамов в ходе узбекско-немецкого бизнес-форума.

"Происходящие изменения в стране позволяют нам думать, что за 4-5 лет мы пройдем путь по вступлению в ВТО. В этом смысле опыт наших партнеров, в том числе немецкой стороны, нас очень интересует. Каждую неделю у нас проходят консультации с

иностранными экспертами, которые помогают нам в этом", — отметил Икрамов.

Стремление Узбекистана по вступлению во Всемирную торговую организацию приветствовал и член президиума Восточного комитета немецкой экономики Клаус Мангольд.

"Узбекистан показал свое стремление вступить в ВТО. Для немецких компаний — это невероятно важное послание, потому что тем самым Узбекистан интегрирует себя в глобальную сеть международной торговли. Я думаю, что теперь мы должны будем

пересмотреть в Германии стратегию на Центральную Азию. Раньше она всегда была сконцентрирована на Казахстане. Это было правильно. Но теперь настало время для Германии с учетом большой динамики открытия Узбекистана предпринять

соответствующие шаги", — сказал он.

Пресс-служба президента Узбекистана Почему Южная Корея выиграла битву за Узбекистан

Напомним, что Узбекистан подал заявку на вступление во Всемирную торговую организацию в 1994 году. На сегодняшний день было проведено три заседания Рабочей группы, состоящей из членов организации. Последнее из них прошло в 2005 году. С техпор процесс вступления Узбекистана был пассивным, официальные власти не осуществляли взаимодействие с членами ВТО.

В ходе поездки в Южную Корею в прошлом году Шавкат Мирзиёев сообщил о возобновлении работы по вступлению Узбекистана в ВТО. В этом процессе республике должна помочь Южная Корея, с представителями которой создается специальный консультативный совет.

Узбекистан и Корея также подписали специальную "дорожную карту" по этому вопросу. Корейская сторона должна оказать содействие Узбекистану путем оценки последствий вхождения в данную организацию, экспертизы национального законодательства в соответствии с требованиями соглашений ВТО.

Ранее делегация ЕС в Узбекистане заявляла, что готова оказать содействие республике во вхождении во Всемирную торговую организацию, в том числе в рамках Совета по инвестициям. Членами ВТО являются 164 государства. Узбекистан участвует в работе организации в качестве государства-наблюдателя.