Глава ТПП: Узбекистан завершит процесс вступления в ВТО через 4-5 лет

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Узбекистан намерен пройти путь по вступлению во Всемирную торговую организацию (ВТО) за 4-5 лет, сообщил во вторник председатель Торгово-промышленной палаты Узбекистана Адхам Икрамов в ходе узбекско-немецкого бизнес-форума.
"Происходящие изменения в стране позволяют нам думать, что за 4-5 лет мы пройдем путь по вступлению в ВТО. В этом смысле опыт наших партнеров, в том числе немецкой стороны, нас очень интересует. Каждую неделю у нас проходят консультации с
иностранными экспертами, которые помогают нам в этом", — отметил Икрамов.
Стремление Узбекистана по вступлению во Всемирную торговую организацию приветствовал и член президиума Восточного комитета немецкой экономики Клаус Мангольд.
"Узбекистан показал свое стремление вступить в ВТО. Для немецких компаний — это невероятно важное послание, потому что тем самым Узбекистан интегрирует себя в глобальную сеть международной торговли. Я думаю, что теперь мы должны будем
пересмотреть в Германии стратегию на Центральную Азию. Раньше она всегда была сконцентрирована на Казахстане. Это было правильно. Но теперь настало время для Германии с учетом большой динамики открытия Узбекистана предпринять
соответствующие шаги", — сказал он.
пор процесс вступления Узбекистана был пассивным, официальные власти не осуществляли взаимодействие с членами ВТО.
В ходе поездки в Южную Корею в прошлом году Шавкат Мирзиёев сообщил о возобновлении работы по вступлению Узбекистана в ВТО. В этом процессе республике должна помочь Южная Корея, с представителями которой создается специальный консультативный совет.
Узбекистан и Корея также подписали специальную "дорожную карту" по этому вопросу. Корейская сторона должна оказать содействие Узбекистану путем оценки последствий вхождения в данную организацию, экспертизы национального законодательства в соответствии с требованиями соглашений ВТО.
Ранее делегация ЕС в Узбекистане заявляла, что готова оказать содействие республике во вхождении во Всемирную торговую организацию, в том числе в рамках Совета по инвестициям. Членами ВТО являются 164 государства. Узбекистан участвует в работе организации в качестве государства-наблюдателя.