General Electric и "Узбекэнерго" подписали соглашения о сотрудничестве

Стороны договорились рассмотреть возможность реализации проекта строительства нового парогазового блока на Ташкентской ТЭС мощностью более 660 МВт на базе газовой турбины GE H-класса.

ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. General Electric (GE) и "Узбекэнерго" подписали соглашения, расширяющие сотрудничество между компаниями в энергетической сфере, сообщает корреспондент Sputnik.

Подписание документов состоялось в рамках официального визита президента Узбекистана Шавката Мирзиëева в США.

Стороны договорились рассмотреть возможность реализации проекта строительства нового парогазового блока на Ташкентской ТЭС мощностью более 660 МВт на базе газовой турбины GE H-класса.

Сегодня турбины этого класса являются самыми мощными в линейке GE и одними из самых высокопроизводительных в мире. Парогазовые блоки на основе данных установок достигают рекордного КПД. В частности, на ПГУ в Нагое (Япония) в 2018 году этот показатель составил 63,08% и был занесен в Книгу рекордов Гиннеса.

AFP / ANDREAS SOLARO Компания с Каймановых островов вложит $1,3 млрд в узбекскую энергетику

"Мы рады развитию нашего сотрудничества с "Узбекэнерго", направленного на повышение производительности и экологичности энергетических объектов страны. Применение передовых технологий GE будет способствовать обеспечению населения и промышленных предприятий Узбекистана качественным и надежным энергоснабжением", — заявил генеральный директор по региону Центральная Азия и Азербайджан GE Бела Ференци.

Кроме того, GE и "Узбекэнерго" договорились сформировать рабочую группу для анализа перспектив применения высокоэффективных технологий в паросиловой генерации для новых угольных энергоблоков Узбекистана. Использование технологий GE может существенно повысить операционные показатели энергоблоков за счет более эффективного сжигания угля, включая высокозольные виды, а также обеспечить соблюдение международных норм по выбросам.

"Узбекэнерго" для устойчивого функционирования энергетических предприятий реализует долгосрочную инвестиционную программу по строительству новых и модернизации действующих энергообъектов. Оборудование GE уже доказало свою высокую надежность и эффективность. Мы ожидаем, что расширение наших партнерских отношений будет способствовать достижению устойчивых темпов экономического роста и стабильной работе электроэнергетической отрасли Узбекистана", — отметил председатель правления "Узбекэнерго" Улугбек Мустафаев.

© Sputnik / Виталий Аньков Производство электроэнергии в Узбекистане в 2017 году выросло почти на 3%

Напомним, что установленная мощность электростанций Узбекистана превышает 14,1 ГВт и составляет около 50% генерирующих мощностей всей энергосистемы Центральной Азии.

GE сегодня активно участвует в решении ключевых инфраструктурных задач страны: компания была основным поставщиком оборудования для блока ПГУ мощностью 370 МВт на Ташкентской ТЭС. В настоящее время GE совместно с Hyundai Engineering Co. Ltd участвует в реализации проекта строительства двух блоков ПГУ мощностью 230-280 МВт на Тахиаташской ТЭС.