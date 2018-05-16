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Производство сыра на заводе

Производством сыров в "Узбекозиковкатхолдинг" займется специалист из Европы

© Sputnik / Алексей Даничев
Экономика
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Янис Скварновикс будет участвовать в производстве молочных продуктов на заводе, который построят в Джизакской области, а также проведет тренинги для специалистов Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. В "Узбекозиковкатхолдинг" появился специалист из Европы по вопросам производства молочной продукции.

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"Советником Председателя Правления ХК "Узбекозиковкатхолдинг" Тохиржона Жалилова по вопросам производства молочной продукции назначен ведущий специалист известной латвийской молочной компании "HANSA Food Comodities" Янис Скварновикс", — говорится в пресс-релизе компании.

Янис Скварновикс будет участвовать во всех циклах крупного проекта по производству твердых сыров и других молочных продуктов, которое будет построено в Джизакской области. Проводить тренинги специалистов молочной отрасли Узбекистана.

В разные годы он был председателям правления акционерного общества Рижского молочного комбината, консультировал строительство молочного комплекса на 500 дойных коров в Азербайджане.

Теги:
сыр, молочная продукция, производство, Узбекозиковкатхолдинг, Литва, Узбекистан



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