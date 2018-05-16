Производством сыров в "Узбекозиковкатхолдинг" займется специалист из Европы

Янис Скварновикс будет участвовать в производстве молочных продуктов на заводе, который построят в Джизакской области, а также проведет тренинги для специалистов Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. В "Узбекозиковкатхолдинг" появился специалист из Европы по вопросам производства молочной продукции.

"Советником Председателя Правления ХК "Узбекозиковкатхолдинг" Тохиржона Жалилова по вопросам производства молочной продукции назначен ведущий специалист известной латвийской молочной компании "HANSA Food Comodities" Янис Скварновикс", — говорится в пресс-релизе компании

Янис Скварновикс будет участвовать во всех циклах крупного проекта по производству твердых сыров и других молочных продуктов, которое будет построено в Джизакской области. Проводить тренинги специалистов молочной отрасли Узбекистана.

В разные годы он был председателям правления акционерного общества Рижского молочного комбината, консультировал строительство молочного комплекса на 500 дойных коров в Азербайджане.