Производством сыров в "Узбекозиковкатхолдинг" займется специалист из Европы

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. В "Узбекозиковкатхолдинг" появился специалист из Европы по вопросам производства молочной продукции.компании.
Янис Скварновикс будет участвовать во всех циклах крупного проекта по производству твердых сыров и других молочных продуктов, которое будет построено в Джизакской области. Проводить тренинги специалистов молочной отрасли Узбекистана.
В разные годы он был председателям правления акционерного общества Рижского молочного комбината, консультировал строительство молочного комплекса на 500 дойных коров в Азербайджане.