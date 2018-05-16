Honeywell из США предоставит технологию для нового НПЗ в Узбекистане

Накануне Джизакское СП и Honeywell подписали соглашение о строительстве нефтеперерабатывающего комплекса по технологии американской компании.

ТАШКЕНТ, 16 мая – Sputnik. Американская Honeywell UOP предоставит технологию для строящегося нового нефтеперерабатывающего комплекса в Джизакской области Узбекистана.

Мирзиёев накануне прибыл с первым официальным визитом в США, который продлится три дня, сообщили РИА Новости в международном пресс-клубе, освещающем визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в США.

Между СП Jizzakh Petroleum и Honeywell UOP накануне было подписано соглашение по участию в проекте строительства нефтеперерабатывающего комплекса в Джизакской области в качестве лицензиара технологии", — уточнили в пресс-клубе.

Документ подписан в рамках визита в США президента Узбекистана.

В конце апреля 2017 года на территории Джизакской области состоялась церемония начала строительства нового нефтеперерабатывающего комплекса стоимостью 2,2 миллиарда долларов. В июне Gas Project Development Central Asia AG (GPD, дочерняя структура Gazprom International, 40%) и АО "Узбекнфтегаз" (60%) создали СП Jizzah Petroleum.

По данным "Узбекнефтегаза", новый комплекс будет перерабатывать 5 миллионов тонн углеводородного сырья в год, поступающего, в частности, из России и Казахстана. Для снабжения комплекса сырьем будет также построен трубопровод протяженностью около 100 километров с выходом к нефтепроводу Омск-Павлодар-Чимкент на территории Казахстана. Генеральным подрядчиком проекта выступает Enter Engineering Pte Ltd, контролируемая группой Газпромбанка (ГПБ).

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По предварительным расчетам, комплекс будет производить 3,7 миллиона тонн моторного топлива стандарта "Евро-5", 700 тысяч тонн авиакеросина и 300 тысяч тонн сопутствующих нефтепродуктов (сжиженный газ, мазут, бензол). Реализация проекта рассчитана к 2022 году. Финансирование проекта будет осуществляться за счет иностранных займов и кредитов, в том числе Газпромбанка, а также средств узбекской стороны.

Общая мощность трех нефтеперерабатывающих заводов республики — Бухарского, Ферганского и Алтыарыкского НПЗ — составляет 11,12 миллиона тонн, но в настоящий момент их производственные мощности загружены на 60%. В результате в республике в последние годы регулярно возникает острый дефицит бензина и других видов нефтепродуктов.