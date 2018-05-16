"Росатом" презентовал в Ташкенте новейшие атомные технологии

Кроме того, "Росатом" представил на выставке автоматизированные системы управления технологическим процессами в нефтегазовой сфере.

ТАШКЕНТ, 16 мая – Sputnik. В Ташкенте начала работу международная энергетическая выставка Power Uzbekistan, в рамках которой российская Госкорпорация "Росатом" впервые представляет выставочный стенд с презентацией своих новейших технологий.

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Центральное место в экспозиции занимает тема строительства атомной станции. "Росатом" представляет интегрированное предложение, которое включает в себя не только само сооружение АЭС по новейшим российским технологиям, но и создание атомной инфраструктуры в стране-заказчике, подготовку и переподготовку национальных кадров, локализацию производства на территории государства, поставку топлива, обслуживание АЭС и содействие в ее эксплуатации.

Для эффективного управления таким сложным инженерным объектом, как атомная станция, компания АО ИК "АСЭ" представила цифровую промышленно-технологическую платформу Multi-D. Эта система позволяет эффективно управлять всеми этапами жизненного цикла АЭС, а также другими объектами капитального строительства. Сегодня решения на базе Multi-D доступны для реализации любых видов сложных капитальных проектов. Посетители выставки смогли опробовать технологию на симуляторе.

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""Росатом" представляет на выставке новейшие технологии, которые использует корпорация при проектировании и строительстве атомных станций. Кроме комплексного и самого безопасного предложения в атомной энергетике мы также представляем в Узбекистане многочисленные решения для таких ключевых отраслей экономики, как газонефтехимия, тепловая энергетика, гидроэнергетика, медицина, сельское хозяйство и другие. Кроме этого, мы развиваем отношения с Республикой Узбекистан в области научных разработок, обмена опытом в научно-технической сфере", — отметил президент отраслевого комплекса "Русатом — Международная сеть" Александр Мертен.

В качестве примеров неатомной продукции предприятия "Росатома" презентовали на выставке такие высокотехнологичные разработки, как автоматизированные системы управления технологическим процессами в нефтегазовой сфере, технологии машиностроения для нефтегазовой отрасли и технологии по опреснению и очистке воды.