BP и SOCAR могут заняться геологоразведкой в Узбекистане

"Узбекнефтегаз" с одной стороны, а также BP и SOCAR с другой подписали меморандум о взаимопонимании по изучению возможности проведения совместной разведки и разработки месторождений в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. BP Exploration (Caspian Sea) и азербайджанская SOCAR рассматривают возможность проведения геологоразведочных работ в Узбекистане, сообщает корреспондент Sputnik.

Это предусмотрено двумя документами, подписанными в среду в Ташкенте в рамках Международной выставки "Нефть и газ Узбекистана — OGU 2018".

В частности, "Узбекнефтегаз" с одной стороны, а также BP и SOCAR с другой подписали меморандум о взаимопонимании по изучению возможности проведения совместной разведки и разработки месторождений в Узбекистане и меморандум о взаимопонимании по изучению возможностей проведения геологоразведочных работ на инвестиционных блоках Узбекистана.

"Документы предусматривают изучение материалов по геологоразведке. BP выступает нашим партнером. Кроме того, помимо этих документов, мы обсуждаем и возможность участия узбекской стороны в геологоразведке в Азербайджане", — отметил Sputnik вице-президент SOCAR Бахрам Гусейнов.

Реализация подписанных документов позволит применять передовые зарубежные технологии и методы для повышения эффективности поиска и добычи углеводородного сырья, а также будет способствовать открытию новых месторождений и повышению квалификации отечественных специалистов.

Ранее "Узбекнефтегаз" подписал соглашение о стратегическом партнерстве с азербайджанской компанией. Оно предусматривает подготовку узбекских специалистов в SOCAR, а также участие "Узбекнефтегаза" в проектах на шельфе в Азербайджане.

Кроме того, в 2017 году SOCAR и "Узбекнефтегаз" достигли договоренности о проведении совместных нефтегазовых операций в Азербайджане и Узбекистане, а также в третьих странах.

Напомним, что за последние годы в Узбекистане было открыто 211 месторождений углеводородного сырья, из которых 108 — газовых и газоконденсатных, 103 — нефтегазовых, нефтегазоконденсатных и нефтяных. Одно из последних — месторождение Нижний Сургиль на плато Устюрт. Здесь, на глубине 3,6 тысячи метров, были обнаружены промышленные запасы газового конденсата.